Mandala protagonisti a Udine

Per il terzo anno l’associazione Altern-attivA organizza la realizzazione di un Mandala a cura di Monaci buddisti provenienti per questo evento da monasteri indiani.

Una occasione per scoprire questa affascinante cultura attraverso la realizzazione artistica del Mandala nella splendida cornice museale delle sale e corte di Palazzo Morpurgo messe a disposizione dal comune di Udine.



Faranno da ricco contorno due mostre, una di Tappeti Tibetani antichi provenienti da collezioni private, sotto la consulenza dall’esperto Moreno Rossi, l’altra composta da cimeli e filmati raccolti durante 5 anni di viaggi in Nepal e Tibet di Franco Marzano che guiderà alla scoperta dell’Himalaya, delle sue popolazioni e tradizioni vissute con il mezzo più antico del mondo “Camminando”. Inoltre esibizioni musicali con gong, voce, campane tibetane, sitar, tampura e danze nella pura tradizione tibetana ed orientale, oggettistica tradizionale in mostra, incontri e conferenze. Inoltre, per chi volesse cogliere l’occasione, i Monaci saranno disponibili per consultazioni individuali, meditazioni, Puje, Divinazioni ed una serata conviviale in loro compagnia con cena vegetariana.



Entrata tutti i 4 giorni dalle 10.00 alle 18:00

Per tutte le info visita il sito www.alternattiva.it

