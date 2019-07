Master in 'Production Engineering and Management'

Vuoi diventare un ingegnere gestionale con doppio titolo italo-tedesco? È arrivato il momento per partecipare all’ammissione! Il corso si svolge interamente in lingua inglese e prevede un semestre di frequenza all’estero, per offrire maggiori chance dal punto di vista occupazionale. Sono, infatti, in aumento in Italia le lauree “double degree”, le doppie lauree che valgono in Italia e all’estero.

La laurea magistrale in Production Engineering and Management è stata attivata dall’Ateneo di Trieste nella sede di Pordenone, in convenzione didattica con Hochschule Ostwestfalen - Lippe, in Germania. Il bando per l’anno accademico 2019/20 e tutte le informazioni sul corso alla pagina https://corsi.units.it/in13/calendario-didattico. C'è tempo per presentare la domanda di ammissione fino al 17 settembre, collegandosi ai servizi on line https://esse3.units.it/Home.do

La verifica dei requisiti avverrà il 19 settembre per tutti i candidati, compresi quelli non ancora laureati, che possono iscriversi condizionatamente, e si baserà su un colloquio individuale che si svolgerà presso la sede di Pordenone, in via Prasecco 3/A. Chi non possiede già una certificazione di lingua inglese pari al livello B2 potrà seguire le ultime lezioni del prof. Walton a Pordenone nei giorni 17 e 18 settembre in orario 11-13 e 14-18 e giorno 19 settembre 10 - 13. I posti disponibili sono 12, ma possono aumentare se rimarranno vacanti posti riservati agli studenti extra Ue.

Per qualsiasi informazione mail tutore.gestionale@dia.units.it o agli altri contatti che trovi sulla pagina web https://corsi.units.it/in13/iscrizione

Il corso prepara manager e dirigenti di imprese manifatturiere di medie dimensioni, nel settore della meccanica, del legno-arredo, della lavorazione dei metalli e materie plastiche, o dei servizi. I laureati acquisiscono le informazioni necessarie per queste aree industriali, ma anche conoscenze e competenze trasversali in ambito manageriale, tecnico ed economico, confrontandosi con le sfide conseguenti allo sviluppo continuo della ricerca e dell’innovazione tecnologica.

La quasi totalità dei laureati ha avuto il contratto di lavoro subito dopo lo svolgimento dello stage in azienda in importanti realtà produttive e di servizio regionali, nazionali ed europee, alcuni anche prima della conclusione della laurea.

Il delegato del Job placement del Dipartimento di Ingegneria e Architettura riceve molte proposte di lavoro che rimangono inevase per carenza di candidati. Questo significa che questo corso di laurea, accreditato da un ente tedesco AQUAS, sia di nicchia, ma anche di eccellenza per l’Università e il territorio e che prepara una figura professionale nell’area gestionale industriale necessaria per competere con i Paesi low-cost ed entrare nell’ottica della rivoluzione Industry 4.0.

Il corso è in collegamento con il mondo delle imprese, dal quale provengono alcuni docenti, prevede visite tecniche presso le migliori aziende del territorio ed inoltre consente agli studenti di avere a disposizione durante il semestre a Lemgo di un nuovo laboratorio “Smat Factory OWL”, che collabora con il Fraunhofer Institute nelle attività di sperimentazione e ricerca.