Mataran atto secondo: il ritorno della rivista satirica

Il nuovo numero di Mataran sarà presentato venerdì 7 dicembre alle 18 al Caffè dei Libri in via Poscolle a Udine. Sale l'attesa sui social e non solo per il "secondo atto" dopo l'uscita del primo numero formato magazine dell'aprile scorso, che ha raccolto un enorme successo di critica e pubblico e la rivista gioca al rialzo offrendo più pagine, più autori e più satira.

La banda di Mataran coordinata da David Benvenuto, già membro dei Cjastrons e autore di Friul Revolution, e Marco Tonus, disegnatore satirico pordenonese, vanta la partecipazioni di una ventina di collaboratori tra fumettisti, scrittori e umoristi, confermandosi un laboratorio della risata.

In copertina campeggia - su un vero fondo argentato - la "vacca sacra" dei friulani, che dona frico e formaggi ai giovani satiri. Nelle pagine si affrontando molti temi, dall'attualità stringente agli usi e costumi locali e una sorpresa è sicuramente l'inserto speciale Mataran dei Piccoli, otto pagine che omaggiano lo storico Corriere dei Piccoli: storie in rima stile Signor Bonaventura con un Siôr Corona alle prese col presenzialismo televisivo, soldatini di un'improbabile guerra friulgiuliana da ritagliare, dissacrazioni sulla Pimpa di Altan e ciliegina sulla torta le tavole di due guest star del fumetto, i maestri Giuseppe Palumbo (disegnatore di Diabolik) e Luca Salvagno (che prosegue lo stile di Jacovitti) che omaggiano - alla Mataran - rispettivamente Panthom l'uomo mascherato e Cocco Bill.

Non mancano poi i triestini, ancora protagonisti loro malgrado di un racconto giallo ambientato in una osmiza, e le bordate in casa con la cronaca sulla città di Udine, un'invasione di cimici ninja, un fumetto sugli asili di Monfalcone e ancora vignette, fotomontaggi, racconti, poesie, playlist musicali... tutto l'armamentario a disposizione per far ridere (e per i più attenti, anche riflettere) sul Friuli di oggi e di domani. Il resto, va scoperto!

Il giornale gratuito verrà poi diffuso in tutta la regione attraverso i "Mataran Point", ovvero una rete di attività tra le più disparate (dalle osterie alle orologerie, dalle serre alle pizzerie) che si sono autocandidate a ospitare la rivista e diffonderla tra il pubblico.