Mataran... alla conquista di Trieste

La prima volta che Mataran si è fatto conoscere a Trieste era l'aprile del 2015, con un falso numero de "Il Piccolo", trasformato ne "Il Piçul" uscito in allegato al settimale Il Friuli, una satira sulla Festa della Patria del Friuli ambientata a Trieste. Il magazine satirico con base a Udine e diffuso in tutta la regione arriva giovedì 17 gennaio alle 18.30 nel capoluogo giuliano per presentare l'ultimo numero tra le pareti "amiche" di un'enclave friulana in città, la nuova osteria Cemût in via dei Capitelli 11.

Dopo i consensi raccolti a Pordenone e Udine, sale l'attesa sui social e non solo per l'evento: la banda di Mataran coordinata da David Benvenuto, già membro dei Cjastrons e autore del film Friûl Revolution, e Marco Tonus, disegnatore satirico pordenonese, è composta da una ventina di collaboratori tra fumettisti, scrittori e umoristi, confermandosi un laboratorio della risata.

Nelle pagine del nuovo numero si affrontando molti temi, dall'attualità stringente agli usi e costumi locali, c'è l'inserto speciale "Mataran dei Piccoli", otto pagine che omaggiano lo storico "Corriere dei Piccoli" con storie in rima, soldatini da ritagliare di un'improbabile guerra friulgiuliana e altre dissacrazioni: ciliegina sulla torta le tavole di due guest star del fumetto, i maestri Giuseppe Palumbo (disegnatore di Diabolik) e Luca Salvagno (che prosegue lo stile di Jacovitti).

Non mancano poi i triestini, protagonisti - loro malgrado - di un racconto giallo ambientato in una osmiza, e le bordate in casa con la cronaca regioanle, le invasione di cimici ninja, un fumetto sugli asili di Monfalcone e ancora vignette, fotomontaggi, racconti, poesie, playlist musicali... tutto l'armamentario a disposizione per far ridere (e per i più attenti, anche riflettere) sul Friuli Venezia Giulia di oggi e di domani.

Il giornale sarà poi diffuso gratuitamente anche a Trieste attraverso i "Mataran Point", ovvero una rete di esercizi commerciali che si sono autocandidati a diffonderlo tra il pubblico.