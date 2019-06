Maturità, ecco le tracce della prima prova

C’è anche un po’ di Friuli nella prima prova di maturità. I ragazzi – 9.200 nella nostra regione – questa mattina alle 8.30, tra le tracce proposte per il ‘tema’, hanno trovato anche ‘Il porto sepolto’, la poesia che Giuseppe Ungaretti pubblicò a Udine. Nel 1916, Ungaretti era un soldato di prima linea, sul San Michele e a Sagrado. Quell’estate, consegnò a un giovane tenente il suo ‘tascapane spirituale’, con le poesie scritte nei mesi della guerra su supporti di fortuna: fogli, foglietti, cartoline, vecchi giornali, lettere... Colpito dalla forza di quei versi, Ettore Serra – poeta a sua volta - propose all’amico soldato di pubblicarli a proprie spese nello Stabilimento Tipografico Friulano di Udine.

Lì, in quella che poi divenne la Tipografia Doretti, viene stampata e pubblicata durante l’inverno (il 24 dicembre 1916 si ha la conferma della pubblicazione, perché una copia venne depositata nella Regia Procura) la prima silloge di Ungaretti in sole ottanta copie. Con il titolo ‘Il porto sepolto’ raccoglie le poesie scritte in un anno, dal primo giorno in trincea, il giorno di Natale 1915, ed entra nella storia della letteratura, cambiandola radicalmente.

LE ALTRE TRACCE. La prova d'italiano è diversa rispetto agli scorsi anni: prevede infatti due di analisi del testo, tre tracce di tipo argomentativo e due di attualità. Tra gli argomenti ci sono anche Corrado Stajano ed 'Eredità del Novecento' e Leonardo Sciascia, con un brano tratto da 'Il giorno della civetta'.

Tra le proposte anche una dedicata a Gino Bartali, il campione di ciclismo nominato giusto tra le nazioni per aver salvato numerosi ebrei. Tra le prime indiscrezioni anche il nome di Philip Fernbach sull'illusione della conoscenza, un brano di Montanari sull'uso del futuro e la figura di Carlo Alberto dalla Chiesa, martire dello Stato.

Il Ministro Marco Bussetti, che ha scelto personalmente gli argomenti per la nuova maturità, ha affidato ai social il suo 'in bocca al lupo': "Cari ragazzi, è arrivato il momento. Forza! Sono certo farete del vostro meglio! Buon lavoro a tutti e ricordatevi: la fortuna non esiste: esiste il momento in cui il talento incontra l’opportunità”.