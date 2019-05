Mauro Ferrari protagonista del Caffè del Venerdì

Si chiama 'Aiuta ad aiutare' la speciale serata che il Caffè del Venerdì dedica a Mauro Ferrari, con un importante obiettivo solidale. L'appuntamento, tra scienza e musica, è in programma sabato 1 giugno alle 20.45 al Palamostre di Udine.

La serata sarà incentrata sull'alto valore delle scoperte dello scienziato friulano, una delle menti più brillanti del nostro Paese, come testimoniano la sua recente nomina alla guida del Centro europeo per la ricerca e i prestigiosi incarichi che da anni ricopre a Huston, in Texas. Ferrari spiegherà al pubblico, con aneddoti, dettagli e curiosità personali, le sue ultime scoperte nel campo delle nanotecnologie per la prevenzione tumorale, ma anche tutte le iniziative di assistenza e servizio ai pazienti, animate da forte spirito etico e morale.

Come sempre, nello stile eclettico del Caffè del Venerdì, l'evento sarà non solo scientifico e divulgativo, ma offrirà anche ottima musica blues, sempre interpretata dal talentuoso scienziato assieme alla sua rhythm & blues band.

E' possibile prenotare anticipatamente via mail (o tramite il sito o la pagina facebook Caffè del Venerdì) i biglietti per la serata, a ingresso gratuito con offerta libera alla Lilt, la Lega italiana per la lotta contro i tumori.