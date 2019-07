Mercatini delle Pulci in arrivo da Atrio

Estate nel segno della convenienza, del risparmio e anche del riuso nel centro commerciale Atrio di Villach, il più grande della Carinzia, a pochi chilometri da Tarvisio. Il 18 luglio e il 20 agosto, nella Plaza dello shopping center, è in programma, in due tornate, l'atteso e colorato mercatino dei giocattoli usati dei bambini, che diventano per l'occasione dei venditori in erba esaltando anche il senso ecologico del riutilizzo di oggetti che magari, per motivi di età, non rientrano più nel novero dei loro preferiti.

Dallo stesso giorno, 18 luglio, fino al 20 dello stesso mese, nello spiazzo davanti allo store Kastner & Öhler, sarà allestito un insolito mercatino delle pulci con i prodotti (per tutti i gusti e le necessità) di numerosi punti vendita in bella mostra sulle bancarelle in super-offerta. All'iniziativa prenderanno parte i seguenti negozi: Hervis, Interspar, Bonita,Tom Tailor (Casual + Denim), Only, Goldwelt, Nameit, Marionnaud e Vero Moda.

A chi si appresta a fare un giro in Carinzia con tappa da Atrio, ricordiamo che c'è un motivo in più per fare shopping in Carinzia: a Villach si può risparmiare sul costo della benzina. Inoltre, per le auto elettriche, c'è a disposizione un punto ricarica all'interno del parcheggio del centro commerciale.

Lo shopping center di Villach, noto come uno tra i centri commerciali più ecologici del mondo (tanto da essere stato premiato a livello internazionale per la sua virtuosità ambientale), è sempre molto attento alle esigenze delle famiglie e dunque mette a disposizione (a pagamento) Planet Lollipop, il regno dei giochi e del divertimento per i bambini (sopra i tre anni) che è stato di recente rinnovato, dove i piccoli possono restare in sicurezza, sotto la sorveglianza di personale specializzato, mentre i loro genitori si dedicano con calma alle spese. Un motivo in più per scegliere di fare una puntata allo shopping center senza confini.