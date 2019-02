Mercoledì del placement: aziende incontrano laureati e laureandi Uniud

Laureati e laureandi dell’Università di Udine avranno l’opportunità di sostenere colloqui e fornire il proprio curriculum a quattro aziende in occasione del prossimo Mercoledì del placement, in programma il 20 febbraio. Il giorno prima, martedì 19 febbraio, dalle 10 alle 12, l’agenzia Adecco sarà a disposizione per un servizio gratuito di consulenza e correzione del curriculum vitae, nell’aula N del polo scientifico dei Rizzi, in via delle Scienze 2016 a Udine, e nell’aula 8 di palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92 a Udine. L’evento è sostenuto dalla Fondazione Friuli.

Il 20 febbraio il Mercoledì del placement si svolgerà negli spazi di palazzo di Toppo Wassermann a partire dalle ore 15. L’ingresso è libero. I partecipanti che si accrediteranno online all’indirizzo https://goo.gl/8ApwQp oppure presso lo stand di Adecco riceveranno successivamente un questionario di gradimento dell’iniziativa. Alle 15.30 nell’auditorium (aula T4) inizieranno le presentazioni aziendali. Seguirà, alle 16.30, a cura di Adecco, il seminario Il mercato del lavoro oggi. Le professionalità e i settori occupazionali più richiesti. Dalle 17 si svolgeranno i colloqui personali ai desk delle quattro aziende presenti: Ali srl, Eurotech spa, Ikea Italia Retail srl, SMS group spa.

Ali srl (www.alienergia.com) si occupa di consulenza in ambito energetico e offre servizi di approvvigionamento di energia elettrica e gas, controllo, archiviazione e gestione delle fatture, efficientamento energetico. Lavora a supporto di piccole, medie e grandi imprese, in tutti gli aspetti di carattere tecnico e normativo relativa al mondo energetico.

La multinazionale Eurotech spa (www.eurotech.com) sviluppa e fornisce soluzioni per l’Internet of Things complete di servizi, software e hardware ai maggiori system integrator e ad aziende grandi e piccole. In collaborazione con numerosi partner a livello mondiale, fornisce soluzioni complete oppure singoli blocchi "best-in-class", dalla gestione dei dispositivi e dei dati alla piattaforma di connettività e comunicazione, dai dispositivi periferici intelligenti agli oggetti “smart”, con modelli di business idonei al mondo dell’impresa moderna.

La multinazionale svedese dell'arredamento Ikea Italia Retail srl (www.ikea.com/it/it) è presente con più di 345 punti vendita in tutto il mondo. Entrata nel mercato italiano nel 1989, conta oggi 21 negozi e oltre 6000 collaboratori. Offre un vasto assortimento di articoli d’arredamento accessibile a un vasto pubblico.

SMS group spa (www.sms-group.com) fa parte del Gruppo SMS, leader mondiale nella progettazione e realizzazione di impianti per la siderurgia. L’azienda si colloca nel settore dell’industria metalmeccanica e dell’installazione impianti.