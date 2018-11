Meteo: la tempesta perfetta non è finita qui

Il disastro ambientale che ha devastato la nostra regione e ha investito l’Italia non ha un solo colpevole. Non si può dare la causa solo al vento, alla pioggia o alle temperature incredibilmente elevate. Piuttosto è un insieme di questi fattori che hanno dato vita a quella che il meteorologo Marco Virgilio definisce come “la tempesta perfetta. Un evento che non avevo mai visto prima. Mi ricordo l’alluvione del Piemonte del 2016, quella a Genova del 2014, ma erano episodi localizzati, non il disastro che ha investito l’Italia dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia”.



Questo episodio di maltempo è classificabile come eccezionale con riferimento alla climatologia dei decenni passati ed è sicuramente influenzato dai cambiamenti climatici in corso.

“Il disastro – spiega Virgilio - è da attribuire al nuovo tipo di configurazione che unisce cambi di pressione, pioggia, il clima caldo che arriva dal Mediterraneo. Si tratta di fenomeni insoliti”. Fino a qualche tempo fa.



“Non era mai accaduto nella nostra regione. Non si trovano riscontri - continua l’esperto - nel passato -. Non si era mai visto un abbattimento dei boschi in maniera così estesa in Friuli e in tutto il Veneto. Eventualmente, si trattava soltanto di eventi localizzati”.



Adesso la situazione è cambiata. La zona mediterranea è una delle aree sottoposta a maggior riscaldamento del pianeta, l’aumento delle temperature nel Nordest è maggiore che nel resto delle Alpi.

“I fenomeni di riscaldamento sono sempre più frequenti e non sono un’eccezione – conclude Virgilio -, gli episodi di maltempo sono violenti, ma brevi nel tempo. Sul Tagliamento e fa un caldo incredibile per questa stagione. Non è normale”. Bisogna abituarsi e attrezzarsi.