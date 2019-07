Mib nella top five per le assicurazioni

Il Master in Insurance & Risk Management della Mib Trieste School of Management sale al quinto posto nel Ranking Mondiale di Eduniversal, nella categoria Insurance, Risk & Actuarial Sciences.

Il ranking - si apprende dal sito del Mib Trieste School of Management - viene stilato considerando il livello del primo stipendio dopo il Master, l'opinione dei Recruiter in oltre venti Paesi, il grado di soddisfazione dei partecipanti (survey internazionale), l'internazionalità del Master (in base alla percentuale di studenti internazionali e alle esperienze all'estero che offre, validità dello stage o delle altre esperienze/contatti aziendali, il livello di esperienza professionale dei partecipanti.

Da ormai 5 anni il MIRM è stabilmente nelle prime 10 posizioni del ranking mondiale di Eduniversal, grazie soprattutto all'alto grado di soddisfazione dei partecipanti, alla facilità di inserimento nel mondo professionale e alla soddisfazione dei Recruiter.