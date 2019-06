Miss Italia, doppia selezione a Pordenone

Due selezioni valide per “Miss Italia” sono in programma questa settimana in provincia di Pordenone. Si inizierà, venerdì 14 giugno (alle 21) al Ristorante “Adriatico” a Villotta di Chions dove si eleggerà, al termine delle tradizionali sfilate delle concorrenti in abito elegante e body, “Miss Miluna Adriatico”. Durante lo spettacolo, organizzato dalla direzione del rinomato ristorante e presentato da Michele Cupitò, si esibirà anche il maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live”.

Il secondo appuntamento, invece, domenica 16 giugno (ore 22) in Piazza Santissima Trinità a Brugnera quando, l’elezione della “Miss” chiuderà il ricco calendario di eventi predisposto per la “Quattro giorni di Brugnera”.

Le vincitrici delle due selezioni saranno ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

A “Miss Italia 2019”, possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi è possibile contattare direttamente l’agenzia “modashow.it” di Paola Rizzotti, esclusivista regionale, telefonando o inviando un sms al numero 393.3352362 oppure compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulle pagine Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.