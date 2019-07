Miss Italia all'Aquasplash di Lignano

Saranno gli scivoli e le piscine dell’Aquasplash di Lignano Sabbiadoro a fare da sfondo alla prossima selezione di Miss Italia in Friuli Venezia Giulia.

Martedì 9 luglio, infatti, alle ore 16.00 il famoso parco acquatico lignanese nato alla fine degli anni ottanta, ospiterà le concorrenti che sfileranno per conquistarsi il titolo di Miss Aquasplash che, alla vincitrice aprirà le porte delle finali di Miss Italia in Regione in programma nelle prossime settimane ed alla finale di Miss Friuli Venezia Giulia, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.



La selezione di martedì organizzata dalla direzione del parco, presentata da Michele Cupitò e coordinata da Paola Rizzotti, vedrà le concorrenti sfilare in body e costume da bagno.

A Miss Italia possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi alle selezioni in Friuli Venezia Giulia è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti, titolare dell’agenzia modashow.it, responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362. Si può anche compilare il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).



Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.