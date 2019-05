Miss Italia fa tappa a Pordenone

Appuntamento con la bellezza da Sina a Pordenone con una selezione valida per Miss Italia. Giovedì 23 maggio, alle 21, infatti, all’interno della concessionaria si eleggerà “Miss Miluna Pordenone”, titolo valido per l'80esima edizione del concorso nazionale di bellezza più popolare e prestigioso del nostro Paese.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò e coordinato da Paola Rizzotti, vedrà le concorrenti sfilare con abiti eleganti, body e gioielli “Miluna”; i vari momenti moda, saranno intervallati da esibizioni del maestro Gianni Favro, in arte “Gianni Sax Live”. La vincitrice, oltre ad aggiudicarsi un gioiello Miluna parteciperà poi di diritto alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma nei mesi di luglio e agosto e alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

A “Miss Italia” possono partecipare ragazze di età compresa tra i 18 ed i 30 anni; per iscriversi, in Friuli Venezia Giulia, è possibile contattare direttamente Paola Rizzotti titolare dell’agenzia “modashow.it” responsabile regionale del concorso, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni ed aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook e Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.