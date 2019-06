Mittelmoda, ecco i finalisti

25 proposte provenienti da tutto il mondo sono le collezioni finaliste della 26esima edizione del concorso International Lab of Mittelmoda -The Fashion Award che si contenderanno i dieci premi in palio.

La selezione dei finalisti è stata effettuata dalla Giuria, presieduta dal presidente Matteo Marzotto, e composta da esperti del settore, da manager degli uffici stile delle aziende che sostengono l’iniziativa e dai rappresentanti di Confindustria Moda e di Camera Nazionale della Moda Italiana, attraverso un difficile lavoro di analisi, ricerca e valutazione degli oltre 400 iscritti di tutto il mondo; i finalisti prescelti rappresentano ben 14 nazioni.

“La ricerca di innovazione creativa e di nuovi talenti non finisce mai. Mittelmoda è una vetrina sulla creatività internazionale e anche quest’anno ci ha permesso di trovare grande originalità nelle proposte iscritte al concorso", afferma Marzotto. "La commissione ha analizzato con grande attenzione i portfolio sia fisici che digitali (che quest’anno hanno avuto la prevalenza), prima di individuare i 25 finalisti, i giovani studenti più talentuosi capaci di portare nuove idee che vedremo realizzate a settembre".

Entrati di diritto nella fase conclusiva del concorso, i 25 talenti selezionati dovranno sottoporsi lunedì 16 settembre al severo esame finale della Giuria e poi in serata presenteranno le loro collezioni a giornalisti, esperti e aziende nel grande fashion show, che – grazie alla citata partnership con Confindustria Moda – quest’anno sarà ospitato al Micam, in Fiera Milano.

Al termine della sfilata, si terrà la cerimonia di premiazione e si conosceranno i vincitori degli ambìti Premi in Palio, ricchi di interessanti novità. Accanto ai due tradizionali Premi Assoluti (uno per la Creatività e uno per l’Innovazione), al consolidato “Premio Lectra”- main sponsor dell’evento – e al riconfermato “Premio Dondup”, questa volta dedicato alla sostenibilità, si aggiungono inediti Premi Speciali di settore.

Si tratta del “Premio Womenswear –menswear”, offerto da Sistema Moda Italia; del “Premio Shoes&Bags”, offerto da Micam/Mipel; del “Premio Textile&Materials”, offerto da MilanoUnica; del “Premio Accessori”, offerto da Mido, e del “Premio Knitwear”, offerto da Benetton Group. Nuovo anche il “Premio The One Seasonless”, offerto da TheOneMilano.

Finalizzato a mettere in rete un network internazionale di scuole e college di Art & Design per sostenere la ricerca dei nuovi stilisti attraverso la promozione e valorizzazione della creatività internazionale, International Lab of Mittelmoda è una preziosa occasione di incontro e socializzazione sempre più necessaria per favorire la crescita professionale e personale dei giovani.

Promosso da Mittelmoda International Lab, organizzazione totalmenteno profit, fondata e guidata dalle principali istituzioni del settore (Camera Nazionale della Moda Italiana, Fondazione Industrie Cotone Lino e Confindustria Moda), il concorso opera con la collaborazione di diverse realtà aziendali che condividono la stessa mission: in primis, il main sponsor Lectra, leader mondiale nella produzione di soluzioni tecnologiche integrate, volte ad automatizzare la progettazione e la fabbricazione dei prodotti nel settore moda.

In particolare, quest’anno, come già anticipato, Confindustria Moda, la Federazione confindustriale italiana che raggruppa le aziende del settore Tessile, Moda e Accessorio, ha assunto un ruolo di partnership strategica e organizzativa dell’iniziativa, a seguito del protocollo d’intesa, recentemente siglato da Claudio Marenzi, presidenti di Confindustria Moda, e Marzotto. L'intesa prevede che il contest in futuro dia sempre maggiore attenzione non solo agli studenti in fashion design, ma anche alle altre figure professionali necessarie al comparto, spesso meno note e meno valorizzate, ancorchè indispensabili al mantenimento della qualità, del bello e ben fatto, che caratterizza il Made in Italy.