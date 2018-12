Monfalcone: nuova Cappella della Capitaneria di Porto

Lunedì 3 dicembre, l’Arcivescovo Ordinario Militare per l’Italia Sua Eccellenza Reverendissima monsignor Santo Marcianò, arriverà appositamente da Roma in visita pastorale per la prima volta a Monfalcone, per presiedere la liturgia di benedizione e apertura al culto della nuova Cappella della Capitaneria di Porto cittadina.

Il luogo sacro, di cui la Guardia Costiera di Monfalcone era sprovvista, è stato voluto dall’attuale Capo del Compartimento Marittimo e Comandante del Porto di Monfalcone, il Capitano di Fregata Maurizio Vitale.

La Chiesetta sarà co-dedicata alla Beata Vergine Maris Stella, per enfatizzare il ruolo di Maria come segno di speranza e come stella polare per la Gente di Mare, e alla Vergine e Martire Santa Barbara, Patrona della Marina Militare. Monsignor Marcianò - nominato Arcivescovo Ordinario Militare per l'Italia da Papa Francesco nel 2013 - ha l’alta direzione dell’Ordinariato Militare, che è una circoscrizione ecclesiastica, assimilata giuridicamente alle diocesi, alla quale è affidato il servizio dell’assistenza spirituale alle Forze Armate dello Stato, su tutto il territorio nazionale e all’estero, sia a terra che a bordo delle unità navali.

A concelebrare la Santa Messa con l’Arcivescovo Santo Marcianò ci saranno i Cappellani Militari della IV Zona Pastorale Friuli Venezia Giulia. Alla Solenne Celebrazione parteciperanno le più alte cariche civili e militari del territorio.

Il Comandante Vitale, animatore della creazione di questa nuova Cappella, ha voluto promuoverne la realizzazione, sia per l'assistenza spirituale e la cura pastorale del personale della Capitaneria, che per i tanti marittimi in transito nei porti del Compartimento Marittimo e per la Città tutta di Monfalcone.