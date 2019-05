Monfalcone premiata per la differenziata dell'acciaio

Un viaggio lungo la penisola per informare i cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio come barattoli, scatole, scatolette, fusti, secchielli, bombolette, tappi e chiusure. Quest’anno il tour del supereroe Capitan Acciaio, l’iniziativa promossa da Ricrea, il Consorzio Nazionale senza scopo di lucro per il Riciclo e il Recupero degli Imballaggi in Acciaio, è arrivato a Monfalcone e in questi giorni coinvolge adulti e bambini in Piazza Unità d’Italia con attività, laboratori e divertenti quiz.

“Monfalcone è una città virtuosa per quanto riguarda la raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio", spiega Valentina Re del Consorzio Ricrea. "Nell’ultimo anno, in Friuli-Venezia Giulia sono stati raccolti 4,84 kg per abitante, un dato superiore alla media nazionale di 3,21 kg, che testimonia l’impegno delle istituzioni, degli operatori e soprattutto dei cittadini. Il nostro obiettivo come Consorzio è quello di continuare a migliorare ancora i risultati raggiunti, comunicando l’importanza e il valore della raccolta differenziata dei contenitori in acciaio, materiale permanente che si ricicla al 100% all’infinito”.

Per l’impegno nella raccolta differenziata degli imballaggi in acciaio, questa mattina il Consorzio Ricrea ha conferito al Comune di Monfalcone uno speciale riconoscimento. “Il Comune di Monfalcone sostiene e apprezza l’iniziativa del Consorzio Ricrea per la sensibilizzazione dei cittadini sulla sostenibilità degli imballaggi in acciaio", ha dichiarato il Vicesindaco Paolo Venni. "L’Amministrazione Comunale è fortemente impegnata nel progetto Monfalcone Città Pulita e nelle azioni volte a garantire la raccolta differenziata al fine del recupero e riutilizzo delle diverse tipologie di rifiuto. Questa lodevole iniziativa, pertanto, è un ulteriore contributo per implementare ulteriormente gli importanti risultati conseguiti dalla città in questa particolare raccolta differenziata degli imballaggi d’acciaio, dai barattoli, alle lattine, alle scatole e bombolette".

Oltre al Comune, è stata premiata anche Isontina Ambiente, che si occupa dei servizi di igiene ambientale.

“Siamo grati a Ricrea per aver coinvolto Isontina Ambiente in questa iniziativa e ringraziamo il comune di Monfalcone che, confermando ancora una volta la propria vocazione ambientale, la ospita", ha commentato Giulio Tavella, Amministratore Unico di Isontina Ambiente. "La raccolta dei rifiuti tra i servizi pubblici è quello che più di ogni altro richiede una fattiva partecipazione del cittadino, senza la cui “buona volontà” non potrebbe mai dare i risultati che, invece, i Comuni gestiti da Isontina Ambiente hanno raggiunto. Per continuare ad ottenere risultati sempre più positivi nelle percentuali della raccolta, la comunicazione, l’informazione e il coinvolgimento di tutti gli attori del territorio rivestono un ruolo fondamentale e per questo guardiamo con grande favore a iniziative come Capitan Acciaio".

Capitan Acciaio e Ricrea saranno in Piazza Unità d’Italia fino a venerdì 31 maggio per aiutare i cittadini a riconoscere gli imballaggi in acciaio e dimostrare concretamente che ogni scatoletta o barattolo può rinascere a nuova vita. Nel 2018, in Italia, sono state avviate a riciclo 386.895 tonnellate di imballaggi in acciaio, pari al peso di 13 portaerei Cavour, nave ammiraglia della flotta italiana. Un dato da record, il più alto tasso di riciclo di sempre per il nostro Paese, pari al 78,6% dell’immesso al consumo e in crescita del 5% rispetto all’anno precedente (73,6%).

Maggiori informazioni su Capitan Acciaio in tour sulla pagina Facebook dedicata: facebook.com/CapitanAcciaio