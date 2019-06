Montagna, a Erto e Casso le Cooperative di comunità

Nuovo incontro per informare sulla costituzione di cooperative di comunità in area montana: appuntamento giovedì 20 giugno alle 17.45 nella sala consiliare del Comune di Erto e Casso.

Confcooperative Pordenone illustrerà su cosa siano le cooperative di comunità e su come operino gestendo tutta una serie di servizi (per esempio dalla ricezione turistica allo sfalcio dei prati, dalla gestione di stazioni di carburante alla tutela di prodotti agroalimentari tipici) a favore dei residenti e dei visitatori. Il Gal Montagna Leader presenterà l'azione 1.1 di sostegno all'avvio di una cooperativa di comunità (Psr 2014-2020 Misura 19 Ssl). Il tutto con anche il supporto organizzativo di Soform. Ci sarà anche una fase di ascolto delle persone che interverranno per capirne esigenze e proposte: ingresso libero. Precedenti incontri si sono svolti nelle scorse settimane a Cimolais e Tramonti di Sotto.