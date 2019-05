Morsano e San Vito in marcia per il Granello

Due comuni, quello di Morsano e di San Vito al Tagliamento, uniti per fare del bene correndo o camminando: questo lo spirito della “Marcia per il Granello”, la manifestazione podistica di San Vito al Tagliamento giunta quest’anno alla sua quinta edizione. L’appuntamento è per domenica 12 maggio con partenza dalle 8.30 da piazza del Popolo. Si tratta di una marcia solidale, aperta a tutti grazie ai suoi tre percorsi da 5, 12 e 24 chilometri. Il ricavato della manifestazione sarà devoluto proprio al Granello, la cooperativa sociale sanvitese che si occupa di integrare i giovani con disabilità del territorio. Quest'anno gli introiti della marcia saranno dedicati in particolare per lo sviluppo delle attività di accoglienza residenziale per giovani e adulti con disabilità.

“Sosteniamo sempre con piacere questa marcia di solidarietà", ha dichiarato Patrizia Martina presidente della Pro San Vito al Tagliamento, "perchè conosciamo la cooperativa Il Granello, che da tanti anni supporta le famiglie del nostro territorio e vi invitiamo a conoscerla più da vicino attraverso questa manifestazione oppure visitando il loro negozio. Per noi poi, la Marcia per il Granello è diventata un appuntamento della tradizione che ogni anno - ha aggiunto - ci traghetta verso la nostra manifestazione clou di primavera ovvero l’attesissima Piazza in fiore. Vi aspettiamo numerosi per camminare, correre e stare bene insieme nel segno della solidarietà e dell’integrazione sociale“.

I tre percorsi di 5, 12 e 24 chilometri aperti a tutti (start dalle 8.30 alle 10) partiranno da piazza del Popolo, nel centro storico cittadino. Alle 9 anche gli utenti de Il Granello, sportivi diversamente abili, saranno pronti a cimentarsi con tutti gli altri partecipanti nell’itinerario che toccherà anche il vicino Comune di Morsano al Tagliamento. Iscrizioni lo stesso giorno a partire dalle 7.30: vi possono partecipare anche gruppi, per i quali sono previsti dei premi se avranno un numero minimo di 15 componenti. Lo scorso anno furono oltre un migliaio i camminatori e runner allo start.

Per tutti loro, alla fine del percorso ci sarà l’ultimo ristoro sotto la loggia di San Vito dove avverrà anche la premiazione (alle 11.30).

La manifestazione, inoltre, è valida per la vidimazione dei concorsi internazionali IVV e nazionali FIASP - Piede Alato - Sportinsieme. La manifestazione è organizzata dal Rotaract Club di San Vito al Tagliamento e dalla Pro San Vito in collaborazione con la Sezione dell’Avis comunale, il Comitato di Rosa e con il patrocinio del Comune di San Vito al Tagliamento, Morsano al Tagliamento e ASS5 “Friuli Occidentale”.