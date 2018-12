Nasce a Trieste la delegazione regionale dell’Associazione Marevivo

È nata ieri sera la Delegazione Friuli Venezia Giulia dell'Associazione Ambientalista Marevivo. La prima assemblea dei soci fondatori ha dato avvio alle attività della nuova Delegazione regionale che ha lo scopo di promuovere e perseguire con autonomia rappresentativa, amministrativa e patrimoniale nel proprio ambito territoriale gli scopi sociali della Associazione Marevivo.



L’Associazione nazionale Marevivo nasce nel 1985 e da allora si batte senza sosta per la difesa del mare e delle sue risorse, grazie a una rete articolata di rapporti con istituzioni, cittadini e categorie di settore, su scala nazionale e internazionale. Promuove campagne di sensibilizzazione per la difesa e la salvaguardia del mare e favorire la diffusione e la sensibilizzazione, in particolare fra i giovani, del rispetto per l’ambiente naturale marino e per quello paesaggistico, storico, artistico ed archeologico.



“Vogliamo avviare delle attività di divulgazione riguardo alla problematica dei rifiuti in mare e dell’inquinamento da plastiche e microplastiche, in linea con l’intensa campagna di sensibilizzazione promossa dall’associazione nazionale” dice Paola Del Negro.



Nel corso dell’assemblea costitutiva dei 63 soci sono state presentate le prime attività in programma e sono stati eletti gli organi direttivi: Maria Cristina Pedicchio ricoprirà il ruolo di Segretario Generale, mentre Alessandro Mitri, Gabriella Clarich, Paola Del Negro, Alice Affatati faranno parte del Comitato Esecutivo.



“Nel 2021 prenderà il via la Decade degli Oceani (2021-2030), voluta dalle Nazioni Unite per accelerare l’attuazione dell’obiettivo di sviluppo sostenibile per la salvaguardia e lo sfruttamento sostenibile dell’Oceano, dei mari e delle risorse marine” sottolinea Maria Cristina Pedicchio. “Siamo soddisfatti di avere dato il via alle attività della delegazione regionale che da oggi sosterrà e promuoverà le attività di Marevivo a livello locale, un passo di fondamentale importanza per valorizzare il patrimonio della nostra Regione” precisa.



Alla Delegazione hanno aderito anche associazioni culturali e di promozione locale come il FAI – Fondo Ambiente Italiano (Presidenza Regionale FAI per il Friuli Venezia Giulia, Delegazione FAI di Trieste). “Abbiamo avuto una forte risposta da parte dei giovani che hanno aderito con entusiasmo alla nuova Delegazione” precisa Gabriella Clarich membro del Comitato esecutivo.