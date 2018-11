Nasce il Digital Storytelling Lab

Sarà inaugurato ufficialmente martedì 6 novembre a Udine, alla presenza del sottosegretario di Stato per l’Istruzione, l’Università e la Ricerca, Salvatore Giuliano, il Digital Storytelling Lab (DSL). Il nuovo laboratorio di formazione, sperimentazione e produzione è nato da un progetto elaborato da Mariapia Comand, coordinatrice del corso di laurea Dams – Discipline dell’audiovisivo, dei media e dello spettacolo dell’Università di Udine, con la collaborazione di alcuni colleghi del corso Dams, e presentato dal Liceo classico ‘Jacopo Stellini’ di Udine, capofila di un network di 33 scuole superiori del Friuli Venezia Giulia. È sostenuto dall’Ateneo di Udine e dalla Fondazione Friuli e finanziato dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, con la collaborazione di numerosi enti territoriali.

L’inaugurazione si svolgerà in due momenti. Dalle 11.45 alle 13 presso il liceo classico ‘Jacopo Stellini’ (piazza I Maggio 26) si terrà la cerimonia di intitolazione del laboratorio DSL a Pino Santoro, già preside del Liceo classico udinese e artefice del progetto DSL. Dopo l’accoglienza del Coro-Orchestra del Liceo ‘Stellini’, i saluti in ricordo del dirigente Giuseppe Santoro da parte della dirigente scolastica Anna Maria Zilli e della famiglia. Quindi, il saluto delle autorità e gli interventi del sottosegretario Giuliano e del rappresentante della Consulta provinciale degli studenti. Seguirà, a cura degli studenti del Liceo ‘Stellini’, la presentazione delle esperienze per il Digital Storytelling. Chiuderà l’evento l’esecuzione di brani musicali a cura dell’Orchestra del Liceo ‘Stellini’.

Dalle 15 alle 16 si terrà l’inaugurazione del Digital Storytelling Lab presso Casa Solari (vicolo Florio 2), negli spazi del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale. Il taglio del nastro avverrà alla presenza del sottosegretario Salvatore Giuliano. Porteranno i saluti il rettore dell’Università di Udine, Alberto De Toni, e il presidente della Fondazione Friuli, Giuseppe Morandini. Seguirà la presentazione del Laboratorio da parte della professoressa Mariapia Comand, del Dipartimento di Studi umanistici e del patrimonio culturale dell’Ateneo di Udine.

Il programma della giornata prevede anche, dalle 9.30 alle 11.15 al Teatro Palamostre (piazzale Paolo Diacono 21), la lezione-narrazione “Historytelling. Storia&Narrazione. Clandestinità e prigionia. Le lettere di Aldo Moro dal ‘carcere del popolo’ e le voci delle BR”, di e con Paolo Colombo e Chiara Continisio, docenti di Storia contemporanea dell’Università Cattolica di Milano.

L’evento, promosso dal Digital Storytelling Lab con CSS Teatro stabile di Innovazione del Friuli Venezia Giulia e dalla Fondazione Friuli, è parte della Stagione Contatto TIG Teatro per le nuove generazioni e vedrà la partecipazione di 450 studenti da tutte le scuole superiori di Udine.