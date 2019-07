Nasce il master per imprenditori e classe dirigente

Un Executive MBA (Executive Master in Business Administration) cucito su misura per imprenditori e classe dirigente del territorio: è l’inedita iniziativa di alta formazione promossa dall’Università degli Studi di Udine con Confindustria Udine.

Il Master sarà presentato ufficialmente a palazzo Torriani il 19 luglio, alle 9.30, nel corso di una conferenza stampa alla quale interverranno Anna Mareschi Danieli, presidente di Confindustria Udine, Michele Nencioni, direttore generale dell’Associazione, Alberto Felice De Toni e Roberto Pinton, rispettivamente, rettore uscente e neo eletto dell’Ateneo del Friuli, Marco Sartor, delegato a Placement, alumni e rapporti con le imprese dell’Università di Udine e i referenti dei sei moduli del master, autorevoli docenti dell’ateneo friulano.

L'MBA rappresenta il più prestigioso titolo di specializzazione in campo economico-gestionale, offrendo una preparazione nei vari ambiti del management (dal bilancio alla strategia aziendale, dalla finanza alla produzione e logistica, dall’organizzazione del lavoro al marketing, passando per l’internazionalizzazione, la sostenibilità e la qualità).

L’Executive MBA prevede 300 ore di didattica e sarà strutturato in formula part-time, anche con sessioni con didattica a distanza, per manager e imprenditori che vogliono conciliare carriera e formazione.

Il percorso avrà un profilo di assoluta eccellenza, avvalendosi di collaborazioni con prestigiose università straniere e docenti di chiara fama provenienti da atenei italiani ed esteri. Le lezioni si svolgeranno in lingua italiana o in lingua inglese con interprete (se richiesto) e si terranno nelle sedi di Confindustria Udine e dell'Università degli Studi di Udine.

Per costruire un percorso formativo di eccellenza, ma al contempo taylor made rispetto alle esigenze degli imprenditori e dei manager del territorio, si è deciso di consultarli preliminarmente. Un questionario ad hoc in tal senso è stato sottoposto alle aziende associate a Confindustria Udine, che in questo modo hanno co-progettato il master.