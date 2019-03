Nasce il primo Festival del potatore

Dall'idea dei friulani Marco Simonit e Pierpaolo Sirch, esperti in tecniche di potatura della vite, nasce il 1° "Festival italiano del Potatore" che si terrà il 9 marzo ad Erbusco, in Franciacorta. L’evento, ideato e organizzato dai due specialisti, che hanno esportato il loro saper fare in vigna in tutto il mondo, ha riscosso tanto successo, che le iscrizioni hanno raggiunto brevemente sold out e sono state riaperte a grande richiesta, fino ad ammettere 120 partecipanti. Il Festival, una novità assoluta per l’Italia, avrà come campo di gara i vigneti della Franciacorta, fra le più pregiate zone vitivinicole italiane, dove alcune aziende, come Bellavista, hanno sposato il metodo rivoluzionario di potatura di Simonit&Sirch.