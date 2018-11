Natale pieno di sorprese

Ormai i giochi sono fatti ed è tutto pronto per allestire le casette del Mercato di Natale in piazza San Giacomo.

E' scaduta, infatti, il 10 la possibilità di chiedere l'adesione. Tutte le casette sono state occupate e cominceranno opresto i preperativi.

Sono molte le novità di quet'anno: un nuovo allestimento artistico e nuove luminarie curati da UdineIdea, l’associazione che comprende numerose vie e, quindi, attività del centro, un calendario ricco di eventi pensati per le famiglie e un laboratorio dedicato all’artigianato, sul modello di quello organizzato a Friuli Doc.

Sono questi gli ingredienti principi del tradizionale Mercatino di Natale, organizzato da Confartigianato Udine Servizi e Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con il Comune di Udine.

Il mercatino sarà ospitato come da tradizione in piazza San Giacomo, dal 30 novembre al 26 dicembre.

Le 16 casette previste potranno ospitare imprese interessate a vendere prodotti agroalimentari confezionati, di artigianato artistico, di artigianato per la casa e articoli da regalo.

Il mercatino offrirà spunti per i regali dell'ultimo minuti, oppure pensati e resi preziosi dall'arte dei nostri artigiani.