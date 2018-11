Natale: acquisti solidali e mercatino dei vestiti

I vestiti donati dall’azienda River di Rivignano sostengono progetti di solidarietà accanto ai tradizionali mercatini di Natale: la cooperativa sociale Il Piccolo Principe propone due appuntamenti di solidarietà per rendere il periodo natalizio ancora più buono.

Come da tradizione, sarà infatti presente dall’1 al 24 dicembre prossimi al mercatino allestito all’interno del centro commerciale Emisfero Granfiume, a Fiume Veneto, per proporre i suoi prodotti per idee regalo solidali. L’altro apppuntamento, è una racconta fondi per sostenere i progetti di solidarietà del Piccolo Principe e del Noce, le missioni delle Suore della Provvidenza in Kerala (India) e il progetto “Aiutiamo le Montagne del Nord-Est” del Cai-Club Alpino Italiano di Pordenone. La cooperativa casarsese organizza una vendita speciale (tutto a 10 euro) di pantanoli uomo/donna, accessori e libri nelle giornate di sabato 1 e domenica 2 dicembre dalle 10 alle 20, dal 3 al 7 dicembre dalle 18 alle 20 e sabato 8 e domenica 9 dicembre dalle 10 alle 20 nella sede dell’associazione di volontariato Il Noce in via Vittorio Veneto, 45. Si tratta di capi d’abbigliamento e accessori nuovi e di alta qualità, donati alla cooperativa casarsese dall’azienda River, a seguito di cessata attività.

“Il mercatino di Natale all’Emisfero rappresenta per Il Piccolo Principe un’occasione importante per far conoscere la nostra cooperativa ad un pubblico nuovo - ha sottolineato il presidente Luigi Cesarin - e per promuovere le nostre idee regalo solidali: i prodotti realizzati dai ragazzi del Centro Socio Occupazionale, le piante della Volpe sotto i Gelsi e i prodotti del commercio equo e solidale della Bottega. L’idea è quella di sensibilizzare le persone al piacere di fare un regalo che vale di più, perchè racchiude in sè una storia di impegno e riscatto quotidiano, attenzione per la terra, di integrazione”.

A questo proposito, la cooperativa sociale casarsese lancia anche un appello per la ricerca di volontari che si impegnino a coprire qualche turno al mercatino allestito al centro commerciale. Per chi volesse rispondere all’appello e avere informazioni sui turni basta scrivere un’email a comunicazione@ilpiccoloprincipe.pn.it.

“Per quanto riguarda invece la vendita speciale di vestiti che organizziamo in collaborazione con Il Noce - ha aggiunto Livio Castellarin, socio fondatore e responsabile del servizio Protezione Internazionale -, essa ci permetterà, con i fondi raccolti, di sostenere Il Piccolo Principe, Il Noce, le missioni delle Suore della Provvidenza e il Cai per il ripristino della rete sentieristica del Friuli Venezia Giulia, gravemente danneggiata dopo i fenomeni atmosferici avversi delle scorse settimane. Dall’1 al 9 dicembre, nella sede del Noce, sarà possibile acquistare pantaloni da donna e da uomo a 10 euro, ma anche accessori e libri. Si tratta di due occasioni importanti per rendere davvero il Natale più buono e più speciale”.