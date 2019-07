Nicol Reia è Miss Duino Aurisina

Nicol Reia di Trieste è stata eletta, ieri sera, “Miss Duino Aurisina”, titolo valido per l’ottantesima edizione di “Miss Italia”. Nicol, 19 anni, ha conseguito il diploma al liceo economico e sociale, ha la passione della pallavolo e ha partecipato a Miss Italia perché un giorno sogna di diventare fotomodella ed è consapevole delle opportunità che può offrire il concorso.

Le altre fasce sono state assegnate a Michelle Scialino, 21enne di Trieste, studentessa in scienze dell’amministrazione “Miss Rocchetta Bellezza”; terza classificata, Sanja Zagar, 19 anni di Basovizza, studentessa di legge e allenatrice di ginnastica ritmica; al quarto posto con il titolo di “Miss Be_Much” Teresa Vidoz, 19enne di Gorizia, diplomata in scienze umane; quinta classificata Giada Caissutti, 18 anni di Terzo di Aquileia, studentessa al liceo artistico; al sesto posto, Sara Poian, 19enne di Fogliano di Redipuglia, diplomata al liceo scientifico.

Lo spettacolo, presentato da Michele Cupitò con la regia di Paola Rizzotti, ha visto le concorrenti sfilare in abito elegante e body; grande curiosità e interesse ha destato anche la sfilata con costumi da bagno ed abiti originali degli anni ’50, ’60 e ’70 abbinati a musiche dell’epoca: un “salto” nel passato per rendere omaggio agli ottant’anni di “Miss Italia”. Alle sfilate si sono alternate applaudite esibizioni dei ballerini del Club Diamante Fvg; ospite della selezione, “Miss Friuli Venezia Giulia 2018”, Elisa Stante di Trieste.

L’appuntamento è stato organizzato dal Comune di Duino Aurisina e coordinato dall’agenzia “modashow.it”, esclusivista in Regione del concorso.

Nicol, Michelle, Sanja, Teresa, Giada e Sara, sono ammesse alle finali di “Miss Italia” in Regione in programma in queste settimane ed alla finale di “Miss Friuli Venezia Giulia”, giovedì 22 agosto al Centro Congressi Kursaal di Lignano Sabbiadoro.

Prossimi appuntamenti, questa settimana in Friuli Venezia Giulia: mercoledì 31 luglio, in diretta su Telefriuli alle 21, finale regionale con l’elezione di “Miss Sorriso Friuli Venezia Giulia; venerdì 2 agosto in Piazza a Cordenons.

Per iscriversi alla selezione di Cordenons, è possibile contattare direttamente la responsabile regionale Paola Rizzotti, telefonando o inviando un messaggio al numero 393.3352362 oppure compilando il modulo sul sito www.missitalia.it (la partecipazione al concorso è totalmente gratuita).

Informazioni e aggiornamenti sono disponibili sulla pagina Facebook ed Instagram “Miss Italia Friuli Venezia Giulia”.