Nimis resta ancora senza carri

Quello di Nimis era uno dei più bei Carnevali del Friuli.

Per ammirare la sfilata dei carri arrivavano in paese venti mila persone provenienti anche da fuori regione.

Purtroppo i costi e la burocrazia hanno messo la parola fine anche alla tradizione.

La Pro Loco che organizzava la sfilata si è dovuta arrendere. La festa si è spostata dalle vie del paese al tendone riscaldato nel parco delle Pianelle, dove oggi, dalle 20, ci sarà la festa con premiazione del gruppo mascherato più bello.

“Purtroppo – spiegano dall’associazione – non ci sono i fondi necessari a sostenere la spesa, che si aggirava intorno agli 11 mila euro per i carri. Inoltre, chi prepara i carri di paese, fatti in semplicità e con mezzi di fortuna, non può sostenere le spese della certificazione che attesta la sicurezza del mezzo. I partecipanti oggi non trovano giustificazioni ai documenti necessari e al loro costo. Il nostro carnevale si fondava proprio su questi carri semplici e creati dai paesani, che ora non lo fanno più”.