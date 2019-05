Non solo lupi, orsi e linci in Friuli

Lupo

Il lupo è arrivato nel 2013 nella zona di Tramonti dove erano stati censiti tre animali. Poi la lenta discesa lungo gli alvei del Cellina e del Meduna. Ultimamente sono stati censiti uno o due esemplari sul Matajur, ma ci sono avvistamenti anche di un animale di passaggio tra Paularo e Studena, forse un maschio in spostamento verso la Carinzia. Si tratta infatti di una specie che ha capacità di spostamento straordinarie, nell’ordine di centinaia di chilometri. Le stime più attendibili parlano di una presenza stabile che può contare tra i 9 e i 15 esemplari. Gli unici lupi organizzati in branco sono presenti nei magredi pordenonesi, gli stessi che nel 2018 hanno prodotto sei cuccioli, dei quali oltre la metà persi perché investiti da auto, senza contare l’investimento registrato in pianura, a Flumignano.



Lontra

Sempre più frequenti gli avvistamenti di lontra. Il primo segnale di un ritorno della specie risale al settembre del 2011 quando fu rinvenuto un esemplare investito a Treppo Grande. Un anno dopo sul ponte di Trasaghis viene investita un’altra bestia. Si tratta di due località storiche, popolate dalla specie fino all’inizio dello scorso secolo. Nel 2014 furono trovate nuove tracce nella zona di Fusine, lasciate da animali provenienti dall’Austria. Da allora la situazione è migliorata, ma si tratta comunque di numeri molto limitati. E’ stata avviata una ricerca a livello regionale per verificare se la lontra sia scesa in pianura e i segnali sembrano essere incoraggianti, tanto più che alcune tracce lasciano pensare che l’animale abbia scollinato dall’Austria attraversando il passo di Monte Croce Carnico o dal passo Giramondo. In realtà giungono continuamente segnalazioni di avvistamenti, ma si tratta immancabilmente di nutrie.



Sciacallo dorato

Questo animale, che raggiunge al massimo i 15 chili di peso è presente in Italia in circa 60 esemplari, la maggior parte dei quali si trova nella nostra regione, ma lo sciacallo sta colonizzando rapidamente anche Veneto e Trentino, mentre ci sono le prime segnalazioni in Lombardia. In Friuli Venezia Giulia i primi avvistamenti di esemplari, provenienti certamente dai Balcani (dove per altro è cacciato in quanto considerato dannoso, risalgono all’inizio del secolo. Da allora la specie è in lenta ma costante espansione. Di pari passo, crescono le preoccupazioni per possibili effetti sulla fauna locale, in particolare gli ungulati, ma gli esperti confermano che sono rimaste sempre prive di riscontro oggettivo. In caso di coabitazione con il lupo lo sciacallo dorato viene generalmente escluso dalle zone forestali più integre. In queste situazioni la specie tende a colonizzare zone umide alveali, perialveali e lagunari, aree coltivate.



Castoro

La presenza del castoro nel Tarvisiano è ormai accertata. Il suo ritorno viene accertato nel novembre dell’anno scorso, quando su un albero una guardia forestale della stazione di Pontebba rinviene strane tracce. Il compito di verificare di cosa si tratti viene affidato a Renato Pontarini, dell’associazione Progetto lince Italia: dopo alcune ricerche l’esperto trova tracce inequivocabili nel bacino dello Slizza. Si tratta di animali che arrivano dal bacino della Gail in Austria, dove tra gli Anni ’70 e ’90 anni del secolo scorso era stato avviato un progetto di reintroduzione. Subito è partita la procedura per mettere la specie sotto protezione, pubblicando una nota scientifica per includerla nella fauna italiana. Il Progetto lince Italia segue l’evolversi della situazione, ma per il momento la presenza di questa nuova specie è limitata a un solo esemplare.



Orso e lince

La Lince resta in forte pericolo di estinzione, nonostante il tentativo di reintrodurla con il progetto Ulyka, partito nel 2014 che permise di liberare due esemplari. Una lince gravida era stata liberata nel Tarvisiano, ma si è spostata verso l’Austria e solo ogni tanto sconfina nella zona del Pramollo, mentre il maschio si è spostato subito in Austria. Di fatto la lince si è dimostrata estremamente sensibile e molto impegnativa in termini di reintroduzione. Si tratta, per altro, dell’unico progetto per la reintroduzione di grandi mammiferi in regione.

In Fvg, sostanzialmente, non esiste una popolazione stabile di orsi; quattro o cinque esemplari percorrono il territorio alpino provenienti dallo Slovenia o dall’Austria. Il problema resta il medesimo della lince: la femmina tende a restare nel territorio dove è nata. A spostarsi sono i maschi, in grado di percorrere lunghe distanze. Le femmine restano in Slovenia e questo spiega perché gli esemplari da noi restano pochi.



Arrivi imprevisti

Non vanno dimenticate le specie alloctone che stanno arrivando. E’ il caso del Cane procione di origine asiatica liberata nella Russia Bianca lo scorso secolo per le pellicce. Ha iniziato a espandersi verso sud e ci sono casi di abbattimenti l’anno scorso a San Pietro di Cadore e in Slovenia il primo dei quali nel 1980.

C’è poi il procione americano, piuttosto diffuso in Austria, e presente sull’Adda in Lombardia. Sono state effettuate catture sul Tagliamento, ma si sono rivelati animali domestici, nonostante la sua detenzione sia proibita.

C’è infine lo scoiattolo grigio della Carolina il cui arrivo era previsto entro trent’anni. Due anni fa invece ne è stato investito uno nella zona di Rivolto, ma per ora la popolazione più strutturata si trova in Veneto a circa 100 chilometri. Anche in questo caso si tratta di una specie della quale è vietata la detenzione anche perché dove arriva lo scoiattolo grigio regredisce lo scoiattolo rosso europeo che si ritira a quote più alte.