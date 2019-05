Notte al museo per i bambini con Leonardo da Vinci

Una notte al museo alla scoperta dei segreti di Leonardo da Vinci: è in programma sabato 25 maggio all'Immaginario Scientifico di Pordenone, ed è tutta per i bambini da 7 a 11 anni: i piccoli avventurieri della notte potranno vivere un'esperienza emozionante, divertente e istruttiva, dialogando con Leonardo... in persona!



Sarà proprio il talento universale del Rinascimento italiano ad accompagnare i piccoli avventurieri alla scoperta della propria vita, delle sue idee e delle sue ingegnose intuizioni in campo scientifico. Sarà per i bambini un'occasione per scoprire, nell'”anno leonardiano” (cioè a 500 anni dalla sua morte), chi era quest'uomo così eclettico e curioso. Tra esperimenti, racconti e attività interattive, potranno ripercorrere la sua vita e vivendo in prima persona il suo metodo per indagare il mondo: attraverso l'esperienza.



Al termine delle attività serali i bambini si accamperanno nelle sale del museo, ciascuno con il proprio sacco a pelo, per poi risvegliarsi al mattino e fare colazione insieme ai compagni d’avventura, prima di fare ritorno a casa.



Il costo è di € 39,00 a bambino (€ 35,00 ridotto “fratello/sorella”). È necessaria l’iscrizione, da effettuare via mail all’indirizzo iscrizioni.pn@immaginarioscientifico.it



La Notte Immaginaria rientra nelle attività del progetto “Leonardo 4.0”, finanziato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, e realizzato in collaborazione con il Museo Nazionale della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci di Milano, il Comune di Pordenone, il Comune di Trieste, il Comune di Tavagnacco e il Tiare Shopping di Villesse.



Informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it