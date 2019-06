Notte dei pipistrelli al Museo friulano di storia natuale

Il Museo Friulano di Storia Naturale, venerdì 28 giugno 2019, alle 21, ripropone la 'Bat night', una serata dedicata all’ascolto dei Chirotteri.



Come nelle precedenti edizioni, l’iniziativa consentirà al pubblico presente di ascoltare i versi dei pipistrelli che volano sul Parco del Museo Friulano di Storia Naturale e nel contempo di studiarne gli spettrogrammi, cioè una rappresentazione grafica del suono emesso da questi piccoli mammiferi, assieme agli zoologi del Museo.



Gli spettrogrammi esaminati verranno successivamente inviati a ogni partecipante, con l’identità delle diverse specie ascoltate in ogni turno e una loro foto.



Per motivi organizzativi l’iniziativa è a numero chiuso e prevede un numero massimo di 40 partecipanti suddivisi in due turni da circa 30 minuti.



Prenotazione obbligatoria allo 0432 1273211 dalle 9 alle 12.30, dal lunedì al venerdì.