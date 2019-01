Notte del Liceo Classico all’Isis Paschini Linussio

Anche il Liceo classico dell’Istituto Paschini-Linussio di Tolmezzo, venerdì 11 gennaio, partecipa alla Notte del Liceo Classico, organizzata in ogni regione dalla Rete italiana dei Licei Classici.

Per l’occasione, sarà promosso un incontro pubblico su “Le vie dell’ambra: viaggi e avventure alla ricerca delle lacrime degli dei”. Alle 18, nell’Aula magna della Scuola tolmezzina (con ingresso da via Ampezzo 18 oppure da via 25 Aprile), interverrà il dottor Stefano Magnani. Ricercatore in Storia romana presso l’Università del Friuli, Magnani si occupa di Geografia storica del mondo antico e di Epigrafia latina. Inoltre, è tra gli organizzatori di numerosi convegni svoltisi a Udine e ad Aquileia e collabora con le Università di Klagenfurt, Graz, Münster e Oldenburg.

L’iniziativa sarà arricchita dai contributi degli studenti del Liceo classico carnico, coordinati dai docenti Simona De Pauli, Angela Paschini e Filippo Rosset. La serata si concluderà con un buffet, organizzato dagli studenti dell’Indirizzo enogastronomico dell’Isis Paschini-Linussio, guidati dai loro docenti.