Notte di Natale a Stolvizza

A Stolvizza di Resia tutto è pronto per il suggestivo appuntamento della Notte di Natale quando una grande stella di dimensioni straordinarie, metri 8,40 di lunghezza per metri 1,20 di larghezza, illuminata da una infinità di splendenti led, scenderà dal monte Pusti Gost quota 1.275 metri s.l.m. e si poserà, dopo un percorso di 1.700 metri, nella parte più alta del Paese quota 575 metri s.l.m..



Uno spettacolo straordinario vissuto ed apprezzato da centinaia e centinaia di persone che, in questi sedici anni, hanno partecipato a questo meraviglioso spettacolo. Lunedì 24 dicembre alle ore 21,45, la grande stella comincerà la sua lenta discesa dalla montagna tra le note di una dolcissima colonna musicale che accompagnerà in un crescendo di sensazioni ed emozioni tutto il suo tragitto. Dapprima un puntino luminoso in cima alla montagna, poi pian piano nel corso della discesa si incominceranno a delineare le fattezze di questa meraviglia, finché la Stella nella sua maestosa luminosità e grandezza si fermerà sopra il paese.



Alle ore 22,30 Santa messa di Natale nella Chiesa Parrocchiale di San Carlo celebrata dal Parroco Don Alberto Zanier prima che, tra fiaccole e luci, tutti si porteranno sotto la grande Stella dove, quasi per incanto, si accenderanno le luci su un suggestivo presepe vivente animato da una cinquantina di storici personaggi, vivacizzato da caratteristici meccanismi e "riscaldato" dalle significative parole lette nel corso della rappresentazione.



Terminato lo "spettacolo", i visitatori ridiscenderanno nel percorso Presepi per la vita la collina attraverso i suggestivi vicoli del secolare Borgo Kjchej dove potranno ammirare, nei punti più caratteristici, decine e decine di artistici e artigianali Presepi prima di partecipare, allo scoccare della mezzanotte, ad un bene augurante BRINDISI che porrà termine a questa straordinario evento.

Tutto il programma sarà ripetuto mercoledì 26 dicembre a partire dalle ore 17,00 con una iniziativa tutta dedicata ai BAMBINI che al termine della rappresentazione saranno chiamati ad una emozionante passeggiata nel cuore del Presepe fino ai piedi della Capanna.

L'organizzazione ha predisposto numerosi servizi: un ampio spazio destinato a parcheggio, un'area adibita esclusivamente a parcheggio camper, un turismo itinerante che con sempre più frequenza sceglie il nostro territorio grazie anche alla promozione fatta dai solerti dirigenti del Campeggio Club Udine. Replica anche domenica 6 gennaio 2019 con la discesa della grande Stella e la rappresentazione del Presepe Vivente con l'arrivo dei Re Magi.

Particolarmente calorosa sarà l'accoglienza ai due Musei del Paese: il Museo della gente della Val Resia con la sua suggestiva Casa Resiana e il Museo dell'Arrotino che racconta il passato, il presente e il futuro di questo Paese.



Per tutto il periodo natalizio fino a domenica 6 gennaio tutto il paese di Stolvizza sarà uno straordinario Presepe naturale grazie alla grande Stella accesa, all’artistico Presepe a grandezza d’uomo e ai tanti Presepi esposti lungo la via: presepi fantasiosi, spettacolari, unici che sprigioneranno commozione ed emozione soprattutto nei bambini che troveranno in questo andare per il paese, un concreto messaggio di pace e di serenità che solo il Natale sa trasmettere a tutte le persone di buona volontà.



La visita di tanti appassionati a questo straordinario paese di Stolvizza incastonato tra le montagne dell'Alto Friuli che è già un Presepe naturale, rappresenterà veramente un significativo contributo allo sviluppo di un turismo sostenibile per questi territori, perché andrà a premiare un impegno di tanti volontari che, attraverso questo evento e tante altre iniziative organizzate nel corso dell'anno, non lasciano nulla di intentato per promuovere un paese e una comunità che ha voglia di continuare a sperare ma che soprattutto fa molto per salvare una montagna attraverso gesti semplici ma concreti che stridono al cospetto dei tanti appelli sbandierati da Istituzioni e non che restano solo appelli, aridi appelli a niente altro.