Notte romantica al Castello di Spessa

Casanova, il vino dell’amore: con un calice di questo vino gli innamorati saranno accolti il 14 febbraio in occasione di San Valentino al Castello di Spessa Resort di Capriva del Friuli, nel Collio Goriziano, e brinderanno alla ricorrenza più romantica dell’anno. Un pregiato Pinot Nero intitolato a Giacomo Casanova, che fu ospite del maniero e ne amò i vini definendoli “di qualità eccellente”. Proviene dai vigneti che circondano il castello ed invecchia nella penombra e nel silenzio delle scenografiche cantine medievali scavate sotto l’edificio.



Nel pomeriggio, potranno visitare le cantine, oppure fare una rilassante passeggiata letteraria nel parco storico, fra alberi secolari e balconate ornate di statue, sostando a leggere le 10 frasi di Giacomo Casanova (che soggiornò a Spessa) sull’amore, le donne, l’amicizia, la vita incise su tabelle in ferro battuto. Per la serata, in programma una raffinata cena al lume di candela davanti al fuoco del camino, alla Tavernetta, il ristorante gourmet del resort ricavato dalla ristrutturazione di un antico casolare ai piedi del castello. E poi, pernottamento nelle suite del Castello, arredate con mobili d’epoca, oppure nelle calde camere della Tavernetta, dall’atmosfera country chic. La più richiesta sarà – vista la ricorrenza- la romanticissima Suite Casanova.



Pacchetto pernottamento con cena: 175,00 € a persona se si pernotta al Castello e 155,00 € se si pernotta a La Tavernetta al Castello.