Nuova sede Confcommercio a Latisana nel territorio del mandamento della Bassa Friulana. L’associazione ha lasciato via Vittorio Veneto e da luglio è operativa in via Gasperi 71. "Un trasferimento importante in locali che consentiranno ai collaboratori di lavorare al meglio per il rafforzamento della nostra presenza sul territorio", commenta il presidente provinciale e della Camera di Commercio Giovanni Da Pozzo.

Lunedì 15 luglio alle 19.30, alla presenza tra gli altri dell’assessore regionale alle Attività produttive Sergio Bini, del sindaco di Latisana Daniele Galizio, del presidente del mandamento della Bassa Friulana Antonio Dalla Mora, di autorità e dirigenti Confcommercio, è in programma un brindisi inaugurale.