Oggi ad Aiello l'anniversario della Liberazione

Martedì 23 aprile, ore 18.00 Cerimonia presso cippo in direzione Alture In questa occasione verranno ricordati i compagni partigiani barbaramente fucilati dai repubblichini della caserma Piave sul territorio di competenza della Sezione. Saranno deposte delle corone di fiori sulle due lapidi presenti sul territorio comunale di Aiello del Friuli: una lungo il prolungamento di via Petrarca in direzione di Alture, l’altra nella frazione di Joannis a poca distanza dal complesso medievale della Centa. Nei pressi della prima di esse, alle 17.30,si terrà una breve cerimonia commemorativa.



Giovedì 25 aprile ore 8:30, piazza Roma Alzabandiera solenne Anniversario della Liberazione dell’Italia dal Nazifascismo



Mercoledì 8 maggio al mattino La memoria si incontra per strada Percorso in bicicletta per gli studenti della scuola secondaria di primo grado di Aiello sui luoghi teatro della Resistenza nelle nostre zone.