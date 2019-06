Oggi l'assegnazione del premio in ricordo di Margherita Hack

Mercoledì 12 giugno, alle 11, nella sede dell’Università della Terza Età, nella sede di via Corti 1/1 a Trieste, si terrà la cerimonia di conferimento del premio “Viva Marga” in memoria di Margherita Hack.



Sarà presente il Magnifico Rettore, Maurizio Fermeglia.



Promosso dall’Università di Trieste, su iniziativa dell’Università Terza età di Trieste, Lions Club Trieste e Sissa, il bando vuole ricordare la dedizione alla scienza, alla divulgazione e al sociale di Margherita Hack.



I concorrenti, studenti e studentesse delle scuole superiori di Trieste e di UniTs, sono stati invitati a redigere un elaborato liberamente ispirato alla sua multiforme attività, come l’impegno nella ricerca scientifica e nella divulgazione, l’etica nella scienza, il vegetarianismo, lo sport, la libertà dell’individuo, la protezione degli animali, ecc.



Tre le vincitrici dei premi a concorso:

1a classificata: Lilija SAMILIV

2a classificata: Zoe ROSA

3a classificata: Alice GLAVINA