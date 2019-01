Ogs in aiuto dei boschi del Fvg colpiti dal maltempo

Sono passati alcuni mesi da quando, a fine ottobre 2018, le montagne del Friuli Venezia Giulia, in particolare le aree boschive, sono state pesantemente colpite dall’eccezionale ondata di maltempo che si è abbattuta su tutto l’arco alpino del Nord Est. La tempesta chiamata VAIA ha abbattuto un numero di alberi paragonabile a quanti ne vengono tagliati in 5-7 anni per gli usi commerciali.



In risposta a questo, l’Istituto Nazionale di Oceanografia e di Geofisica Sperimentale – OGS che da sempre è attivo a 360° per salvaguardare e valorizzare le risorse naturali e l’ambiente, per valutare e prevenire i rischi geologici, ambientali e climatici, per diffondere le conoscenze e la cultura scientifica, ha deciso di voler contribuire al recupero delle zone colpite. Per questo motivo in occasione delle scorse Festività, l'Ente ha aderito al progetto “Per Natale fai nascere un Bosco Nuovo" promosso dalla Giant Trees Foundation Onlus Ets (www.gianttrees.org/): ha voluto come suo albero di Natale una pianta proveniente da quelle cadute in Carnia e contemporaneamente ha promosso una raccolta fondi tra i dipendenti dell’Ente da devolvere all'Associazione perchè venga adoperata a sostegno delle zone interessate.



Oggi per tramite di Maria Cristina Pedicchio e Paola Del Negro, rispettivamente Presidente e Direttore Generale dell’OGS, il ricavato di quanto donato dai collaboratori dell'Ente è stato donato alla fondazione Giant Trees, nelle mani del suo Presidente Andrea Maroé.



“Siamo rimasti tutti molto colpiti dal vedere la distruzione e il dissesto che ha interessato anche alcuni magnifici luoghi della nostra regione – ha affermato Maria Cristina Pedicchio, Presidente dell’OGS - Accanto a quanto Istituzioni e società civile stanno già facendo, abbiamo voluto attivarci per aiutare anche noi. La montagna è patrimonio di tutti e crediamo che tutti debbano essere partecipi di quanto può aiutare il ritorno alla normalità e a far rinascere i boschi”.



“Abbiamo deciso di dar via all'iniziativa “Per Natale fai nascere un Bosco Nuovo" per sostenere le popolazioni dei territori colpiti raccogliendo le punte e gli apici degli alberi caduti per permettere l’utilizzo di alberi coltivati per Natale, piantandoli in sostituzione delle foreste cadute. La raccolta fondi sarà interamente devoluta per la ricostruzione delle foreste distrutte dall'alluvione” ha dichiarato il Presidente di Giant Trees Foundation Onlus, Andrea Maroé.