Olimpiadi di filosofia, due pordenonesi ai Nazionali

Al Liceo Copernico di Udine si sono tenute le fasi regionali della XXVII edizione delle Olimpiadi di Filosofia, promosse dal Miur e dalla Società Filosofica Italiana. Alla prova, organizzata dall’Ufficio scolastico regionale e dalla Sezione Friuli Venezia Giulia della Sfi, hanno partecipato 47 studenti: 25 per il Canale A (prova in lingua italiana) e 22 per il Canale B (prova in lingua straniera), provenienti da ben 13 istituti superiori del Fvg.

Agli studenti era richiesto di produrre un testo filosofico, argomentando sulle classiche domande che la disciplina pone, a partire da una delle quattro tracce proposte. Dopo la nutrita presenza già riscontrata nella fase d’Istituto, segno di un grande interesse dei ragazzi verso questo ambito disciplinare, quattro studenti del Liceo Leopardi-Majorana di Pordenone hanno partecipato alla gara regionale: Rachele Benvenuto e Riccardo Monego del Classico, Leonardo Fantuzzi dello Scientifico ed Enrico Sist delle Scienze Umane, rappresentando al meglio tutti gli indirizzi.

Benvenuto, con un originale testo sul problema filosofico della verità, si è classificata al primo posto della graduatoria regionale in lingua italiana. Sist, con un tema sulla libertà, si è classificato al secondo posto. Entrambi gli studenti parteciperanno alla fase nazionale, che si terrà a Roma nel mese di maggio. Riccardo Monego e Leonardo Fantuzzi, che si sono misurati con la lingua inglese, hanno ottenuto un soddisfacente risultato, classificandosi entro i primi sei della graduatoria.