Oltre gli ostacoli, anche su lavoro

La Direzione centrale Lavoro, con i Servizi alle imprese e il Collocamento mirato, insieme ad Adecco SpA e alla Zio Pino Baskin Udine Asd organizza l'evento 'Oltre gli ostacoli. L’inclusione lavorativa nelle aziende, l’esempio virtuoso del Baskin'. Per cogliere gli aspetti più concreti di ciò che significa “inclusione” nel mondo del lavoro, sono state riunite alcune aziende attorno a una tavola rotonda per ascoltare la testimonianza di buone pratiche e di situazioni critiche. L’evento è fissato per giovedì 6 giugno, con inizio alle 15.45 al Polo Sportivo dell’Istituto Bearzi, in via Don Bosco 2 a Udine. A conclusione dell’evento sarà possibile assistere a una breve partita dimostrativa e, volendo, partecipare in prima persona.