Omosessualità e religione, come conciliare fede e identità?

“Come può un omosessuale credente, sia esso cattolico, protestante, ebreo, buddista, musulmano o altro, mantenere una propria dimensione spirituale e allo stesso tempo restare fedele alla propria identità?". E’ questa la domanda al centro dell’incontro organizzato da Arcigay Friuli, in collaborazione con il Centro Balducci e il Gruppo di gay cristiani credenti “Ruah”.



Un tema di stretta attualità, alla luce dell’apparente apertura da parte di Papa Francesco ma, anche, un tema trasversale a tutte le confessioni religiose, al quale ognuna di esse risponde in modo proprio, con sensibili differenze all’interno delle rispettive comunità.



Si tenterà di dare una risposta a questa domanda ascoltando l’attività e l’esperienza pastorale del gruppo di gay cristiani credenti “Ruah” e grazie a un confronto in una tavola rotonda tra esponenti di professioni religiose diverse, moderate da Federico Lepore.



L’incontro si terrà il giovedì 11 aprile, alle 20:30, al Centro Balducci di Zugliano.