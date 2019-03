Open Day 2019 all'Its Volta

Un’opportunità nuova per diplomati interessati a percorsi di formazione che aprano le porte al mondo del lavoro. Sono gli Istituti Tecnici Superiori, scuole di eccellenza ad alta specializzazione tecnologica che rispondono alla domanda delle imprese in cerca di figure professionali con nuove ed elevate competenze tecniche.



Venerdì 22 marzo dalle 14 alle 18 si terrà l’Open Day della Fondazione ITS A. Volta per le Nuove Tecnologie della Vita. Un’occasione unica per approfondire quali sono i percorsi formativi offerti e gli sbocchi occupazionali, incontrare i nostri studenti e le aziende partner, visitare i laboratori, conoscere il funzionamento delle apparecchiature biomedicali e il mondo 3D, scoprire il mondo dell’intelligenza artificiale, la realtà virtuale e la realtà aumentata. L’Open Day si svolgerà attraverso 3 percorsi – formati ciascuno da 5 workshop – e sarà possibile partecipare sia a un intero percorso che ai singoli workshop:



1) Fondazione ITS A. Volta: la formazione post-diploma e gli sbocchi occupazionali

2) Filo diretto con il mondo del lavoro: esperienze didattiche tra aula e azienda

3) Apparecchiature biomediche e stampa 3D, un mondo di tecnologie da scoprire

4) Radiologia e diagnostica per immagini: vedere oltre il visibile

5) Intelligenza artificiale, realtà virtuale e realtà aumentata alleate delle tecnologie della vita



Negli ITS si impara facendo: alla teoria si abbinano numerose attività pratiche, con simulazioni, esercitazioni, laboratori, project work individuali e di gruppo, lavoro in team. Progettati in collaborazione con il mondo produttivo, le università, i centri di ricerca scientifica, gli enti locali, i percorsi di formazione hanno durata biennale, con un monte ore complessivo che va dalle 1.800 alle 2.000 ore, di cui almeno il 30% riservate a stage in aziende italiane o estere. In Italia il Sistema degli ITS garantisce il più alto livello di accesso al mondo del lavoro, con una media nazionale di circa l’80% di occupati a 12 mesi dal conseguimento del diploma. In Friuli Venezia Giulia la percentuale media di occupazione è ancora maggiore, superando l’87%.



Nel frattempo sono aperte anche le preiscrizioni ai corsi della Fondazione ITS A. Volta ai corsi:

- Tecnico superiore per lo sviluppo e la gestione di soluzioni di informatica biomedica – TIB

- Tecnico superiore per la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche, per la diagnostica per immagini e per le biotecnologie – TAB

- Tecnico superiore per la gestione delle tecnologie a supporto della continuità assistenziale e della medicina d’iniziativa attraverso la gestione di dati e l’ottimizzazione dei processi clinici – TOHC

La Fondazione ITS A. Volta è un soggetto giuridico "no-profit" cui partecipano Enti territoriali, in particolare Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e Comune di Trieste, Università e Centri di Ricerca, Enti di Formazione, Scuole, Imprese e opera attraverso progetti coerenti con l'area tecnologica "Nuove Tecnologie della Vita".



Maggiori informazioni su Open Day e preiscrizioni www.itsvolta.it