Orientamento per le future matricole a Udine, Gorizia e Pordenone

Dal 15 al 18 luglio l’Università di Udine organizza “L’Università ti incontra”, cinque appuntamenti di orientamento, fra Udine, Pordenone e Gorizia, in vista dell’apertura delle immatricolazioni. Futuri studenti, famiglie e interessati saranno accolti da personale dedicato, tutor e docenti che presenteranno l’offerta didattica, le tipologie dei corsi attivi e i relativi sbocchi professionali, l’organizzazione delle lezioni, il funzionamento dell’università e i servizi a disposizione degli studenti dell’ateneo. Sarà anche presente con personale dedicato l’Agenzia regionale per il Diritto agli studi Superiori per tutte le informazioni riguardanti le borse di studio e gli alloggi. Durante gli incontri sarà possibile anche effettuare l’iscrizione online ai corsi di laurea.



A Udine lunedì 15 luglio a palazzo di Toppo Wassermann, in via Gemona 92, dalle 9.30 alle 12.30 saranno presentati tutti i corsi di laurea dell’Ateneo. Martedì 16 luglio stesso luogo e ora per il focus sui corsi di laurea di area medica.



A Pordenone lunedì 15 luglio alle 11, nell’aula B2 del polo di via Prasecco 3/a si svolgerà una lezione aperta del corso di laurea in Banca e finanza, mentre mercoledì 17 luglio, dalle 9.30 alle 12.30 il polo di via Prasecco 3/a sarà aperto per la presentazione dei corsi di laurea attivati a Pordenone.



A Gorizia giovedì 18 luglio dalle 9.30 alle 12.30 nel polo di Santa Chiara (via S. Chiara 1) saranno presentati i corsi di laurea attivati a Gorizia.



Per informazioni, contattare l’Area servizi agli studenti, Ufficio orientamento e tutorato, al numero 0432 556215 o via email all’indirizzo cort@uniud.it. Il programma completo dell’iniziativa è disponibile all’indirizzo www.uniud.it.