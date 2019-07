Osservare le stelle e i pianeti

L'osservatorio astronomico e il planetario di Farra d'Isonzo saranno aperti eccezionalmente nella serata di venerdì 12 luglio, a partire dalle 21. Ai telescopi si potranno così scrutare la Luna, il pianeta Giove e, in tarda serata, Saturno.

Poco oltre la fase di Primo Quarto, sulla superficie del nostro satellite si potranno ammirare alcuni dei crateri più imponenti: Plato, Copernico e Tycho.

Di lune, all’oculare, Giove ne mostrerà ben quattro: Io, Europa, Ganimede e Callisto, scoperte da Galileo quattrocento anni fa. E attorno a Saturno, oltra all’anello, si osserveranno i satelliti Titano e Rhea.

Nel planetario, oltre alla simulazione del movimento della volta celeste, saranno proiettati documentari astronomici dedicati alla missione dell’Apollo 11.

La prossima settimana verranno proposte altre due serate in osservatorio: martedì 16 in occasione dell’eclisse parziale di Luna e sabato 20 per il cinquantesimo anniversario dell'allunaggio.



Per partecipare a questi e a tutti i prossimi appuntamenti del 2019 in osservatorio, è sufficiente associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale del costo di 10 euro, e "socio junior", del costo di 5 euro, pensata per gli studenti (per informazioni, telefonare in osservatorio, dopo le 21, allo 0481 888540).