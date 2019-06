Osservatorio e planetario di Farra d’Isonzo aperti al pubblico

Giovedì 6 giugno, a partire dalle ore 21, l’osservatorio e il planetario di Farra d’Isonzo (GO) saranno aperti per la consueta serata del “primo giovedì del mese”.

Ai telescopi si potranno ammirare gli oggetti più interessanti di questo periodo e dal terrazzo si verrà guidati a riconoscere le principali costellazioni primaverili.

Nel planetario, oltre alla simulazione del movimento della volta celeste, saranno proiettati documentari astronomici dedicati alla missione dell’Apollo 11 di cui quest’anno ricorre il cinquantenario.



Il 16 luglio 1969 dalla base di lancio di Cape Kennedy (Florida) partiva la missione Apollo 11, lanciata dal vettore Saturno V, il più grande razzo multistadio mai costruito, con l’obiettivo di portare gli astronauti statunitensi Neil Armstrong, Michael Collins e Buzz Aldrin sulla Luna.

Dopo trenta orbite lunari, che permisero di osservare il luogo previsto per l’allunaggio nel Mare della Tranquillità, gli astronauti Armstrong e Aldrin si trasferirono nel modulo lunare LEM, mentre Collins rimase a bordo del modulo di comando. L’allunaggio avvenne a 102 ore dalla partenza e, dopo altre sei ore e mezza, Armstrong pose piede sul suolo lunare pronunciando la storica frase “Questo è un piccolo passo per un uomo, ma un grande balzo per l'umanità”.



Per partecipare a questo e a tutti i prossimi appuntamenti del 2019 in osservatorio è sufficiente associarsi al circolo astronomico: le categorie di iscrizione rimangono quella di "socio visitatore", tessera annuale del costo di 10 euro, e "socio junior", del costo di 5 euro, pensata per gli studenti (per informazioni, telefonare in osservatorio, dopo le 21, allo 0481 888540).