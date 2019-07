Palmanova, taglio del nastro per la nuova rotatoria

È prevista per domani alle 20.30, l’inaugurazione della rotatoria fuori Porta Aquileia a Palmanova, intersezione tra la regionale 252 di Palmanova e la regionale 352 di Grado. All’inaugurazione sarà presente il Sindaco Francesco Martines assieme all’Assessore regionale alle infrastrutture e territorio Graziano Pizzimenti e al Presidente di Fvg Strade Raffaele Fantelli. Saranno presenti anche le due ditte che hanno realizzato l’opera: Costruzioni Rusalen S.r.l. di Meduna di Livenza e Adriastrade S.r.l. di Monfalcone.

“Una viabilità migliorata", commenta Martines, "una rinnovata e efficiente illuminazione stradale, una presentazione della città con un’opera di pregio all’interno della nuova rotatoria, un sistema di parcheggio ottimizzato per le nuove esigenze di una città che si sviluppa, cambia ed evolve, sono strumenti imprescindibili per mettere solide fondamenta ad un roseo futuro turistico e di sviluppo economico e sociale. Una stretta collaborazione tra Comune, Fvg Strade e la Regione ha permesso di arrivare a questo ottimo risultato. Un vanto per uno dei luoghi simbolo del Friuli Venezia Giulia, sia per la sua posizione baricentrica che per l’indubbia valenza storica”.