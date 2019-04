Palmanova illuminata di blu per l'autismo

Palmanova si illumina di blu. Da oggi e fino a giovedì 4 aprile, il palazzo del Comune, la Stele del Priuli in Piazza Grande e il Teatro comunale saranno illuminati di blu. Un messaggio che vuole dimostrare l’adesione della città alla Giornata mondiale della consapevolezza dell’autismo, indetta dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite



Per l’occasione la città stellata ha deciso di organizzare una serata speciale. Artisti, attori e musicisti si esibiranno gratuitamente alle 20.30 di giovedì 4 aprile al Teatro Gustavo Modena, per dimostrare la propria vicinanza della comunità alle persone con autismo e alle loro famiglie. Si conta infatti che, all’interno del solo Ambito Socio Assistenziale Udinese, su 200 bambini e ragazzi disabili dai 0 ai 17 anni, 78 sono affetti da autismo.



Un evento di solidarietà a favore di Progetto Autismo FVG che conta circa 300 iscritti e amici, di cui circa 100 famiglie con una persona affetta da sindrome autistica, Disturbi Pervasivi dello Sviluppo o Sindrome di Asperger dislocate su tutto il territorio della regione Friuli Venezia Giulia. L’associazione è stata formata per aiutare e accompagnare nel loro difficile compito di educatori i genitori di questi ragazzi speciali.



Così il Sindaco di Palmanova Francesco Martines: “Sarà un grande momento di musica e arte a cui abbiamo voluto dare un particolare significato sociale. Un gesto di vicinanza e solidarietà, oltre che conoscenza e comprensione, per una patologia poco conosciuta e che coinvolge molte persone attorno a noi. In primis vanno ringraziati i molti artisti che si sono messi a disposizione per l’evento. Mi augurio di vedere un teatro pieno, dimostrazione di sensibilità e interesse per i famigliari e le persone affette da autismo”



Come spiega la presidente di Progettoautismo FVG, Elena Bulfone: “Ancora oggi i nostri figli scontano un’emarginazione e un confinamento. Stereotipi che vogliamo scardinare con una nuova cultura per l’autismo e iniziative che possano incidere davvero e cambiare l'approccio delle persone comuni all’autismo. Vogliamo far comprendere a tutti che l'autismo è una neurodiversità, una variabilità umana piena di colori e che le nostre persone sono molto diverse da come voi le pensate, vogliamo la vera inclusione sociale per i nostri figli, vogliamo che ritorni la gioia nei loro cuori”.



A partire dalle 20.30, presentati da Enzo Santese, saliranno sul palco Mauro Maur e Françoise De Clossey in “Omaggio a Morricone”. La pianista e il trombettista, di fama internazionale, che ha suonato con Gloria Gaynor, Plácido Domingo e lo stesso Ennio Morricone, saranno gli ospiti d’onore della serata.



A fianco a loro musicisti come il Duo Sunset Blues (pianoforte e la voce di Chiara), Gianfranco Lugano (arpa celtica), Dania (giovanissima voce solista), Gianni Four Band, Soul Orchestra che proporranno brani di Billy Joel, Frank Sinatra, Joe Cocker e Procol Harum. Oltre alla musica anche il teatro con Teatro Incerto e gli attori Fabio Fantini, Claudio Moretti ed Elvio Scruzzi. L’evento nasce da un progetto artistico di Piero De Martin.



La serata di arte, musica e spettacolo è organizzata in collaborazione con il Comune di Palmanova e il Rotary Club Aquileia – Cervignano – Palmanova.