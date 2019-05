Partigiani sovietici morti in Friuli, il ricordo 'Comandante Daniel'

Domenica 12 maggio, alle 15, sul sagrato della chiesa di San Giacomo a Clauzetto, avrà luogo l'annuale cerimonia ricordo dei partigiani sovietici caduti in Friuli, con particolare riferimento alla figura di Danijl Avdeev Varfolomeevic, il Comandante Daniel, nato a Noviki Vologodskaia il 21 dicembre 1917, caduto in località San Francesco di Vito d'Asio (PN) l’11 novembre 1944, ufficiale sovietico, Medaglia d’oro della Repubblica italiana al valor militare. Fuggito dai lager tedeschi con altri compatrioti, arrivato in Friuli si aggregò al battaglione garibaldino "Matteotti". Comandante del battaglione "Stalin", composto da russi e polacchi, cadde in Val D'Arzino nel novembre del 1944 tentando di arginare l'offensiva nazifascista per permettere lo sganciamento delle formazioni partigiane verso la Val Tramontina.



L'iniziativa, organizzata dai Comitati Provinciali dell'ANPI di Udine e Pordenone, gode del patrocinio dei Comuni di Clauzetto e Vito D'Asio, e vedrà la partecipazione del gruppo russofono "Gioventù in Movimento". Dopo il saluto del Sindaco di Vito d'Asio, Pietro Gerometta, l'orazione Ufficiale sarà curata da Sigfrido Cescut dell'Anpi di Pordenone.



Dall'8 settembre 1943 e fino al 10 maggio 1945 lottarono a fianco dei partigiani friulani 361 combattenti sovietici, dei quali 97 morirono per la libertà.



Biografia del comandante Daniel

Danijl Avdeev Varfolomeevic, nato a Noviki Vologodskaia il 21 dicembre 1917, caduto in località San Francesco di Vito d'Asio (PN) l’11 novembre 1944, ufficiale sovietico, Medaglia d’oro della Repubblica italiana al valor militare.

Avdeev , ufficiale di cavalleria dell'Armata sovietica combatté sul fronte meridionale russo. Catturato prigioniero una prima volta, riuscì a rimpatriare. Assegnato ad un reparto di disciplina, dopo un internamento, venne nuovamente catturato dai tedeschi e trasferito in alcuni lager tedeschi (sull'Elba prima e nel nord della Francia poi). Qui conobbe due delle persone che avrebbero condiviso la sua esperienza di lotta al nazismo: Alexandr Kopilkov e Anton Melniciuk. In momenti diversi, i tre riuscirono a fuggire dal lager e a ritrovarsi in.Svizzera.. Con un avventuroso viaggio a piedi, durato più di un mese, i tre arrivarono in Friuli e, il 24 maggio 1944, si aggregarono al battaglione garibaldino "Matteotti" che operava sulle montagne attorno al lago di Cavazzo.

In seguito, venne costituito in seno al Battaglione "Matteotti", il "Battaglione Stalin", composto in gran parte da russi e polacchi alla cui guida venne designato proprio Avdveev che prese il nome di battaglia di "Comandante Daniel".

Il Battaglione venne inizialmente impiegato soprattutto nella zona tra Cavazzo ed Amaro; nel mese di ottobre, con l'inizio dell’offensiva nazifascista che avrebbe portato allo smantellamento dell'organizzazione partigiana e all'occupazione cosacca, venne spostato in Val d'Arzino. Qui i partigiani dello "Stalin" tennero testa a varie puntate offensive naziste sino a che l'11 novembre 1944, il gruppo di Daniel venne sorpreso e sopraffatto. Oltre a un partigiano russo ed uno polacco, lo stesso comandante rimase ucciso. Nel mese di luglio del 1996 l'allora Presidente della Repubblica Scalfaro ha conferito una medaglia d'oro al valor militare alla memoria dell'ufficiale sovietico Danijl Avdeev Varfolomeevic, il "Comandante Daniel". La medaglia è stata consegnata, nel 1987, dall'Ambasciatore italiano a Mosca a una pronipote del Comandante Daniel..