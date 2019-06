Partite da Budoia le mega capriate per lo stadio dell'Atalanta

Sono partite oggi attorno alle 16 dallo stabilimento di Budoia della Maeg Costruzioni le prime capriate per la copertura dello stadio del nuovo stadio dell'Atalanta. Sotto lo sguardo attento di Matteo Ortolan, figlio del fondatore della Maeg, Alfeo, e responsabile dalle produzione degli stabilimenti del gruppo il primo camion si è diretto verso la Lombardia. L’azienda con sede a Vazzola, nel Trevigiano, ha ottenuto l’appalto per la costruzione del nuovo impianto e parte di esso sarà realizzato proprio a Budoia, dove saranno costruite le 37 capriate e le altrettante colonne dello stadio.

Maeg è un’azienda specializzata nella progettazione, fornitura e messa in posa di strutture in acciaio: è stata fondata da Alfeo Ortolan nel 1978 e conta su 5 stabilimenti produttivi in Veneto e Friuli, dove oltre a Budoia c’è quello di Maron di Brugnera. Opera in 28 paesi del mondo - dove ha realizzato ponti, viadotti, edifici civili e industriali - e dà lavoro a oltre 800 persone tra risorse dirette e indirette.

La sfida del nuovo stadio dell’Atalanta, che dovrebbe essere parzialmente pronto per l’avvio della prossima stagione, può contare su precedenti di peso. Negli ultimi due anni sono stati costruiti lo stadio da 40 mila posti di Doha, in Qatar e quello da 65 mila posti a Yaoundé, in Camerun. Anche in questo caso lo stabilimento di Budoia ha giocato un ruolo fondamentale grazie ad appositi macchinari per il taglio dell’acciaio.