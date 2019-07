Pasquetta all'Immaginario Scientifico di Pordenone

Apertura del museo e un laboratorio per famiglie: è la Pasquetta dell'Immaginario Scientifico di Pordenone, a Torre. Dalle 10.00 alle 18.00 si potrà sperimentare e vivere la scienza in prima persona, e alle 15.00 è in programma il laboratorio per famiglie “Coniglietti luminosi”.

Nell'attività, adulti e bambini da 5 anni in su lavoreranno assieme, per costruire dei simpatici coniglietti, utilizzando stoffe colorate, batterie e luci Led. Per adulti e bambini, siano essi genitori e figli, zii e nipoti, nonni e cugini, sarà l'occasione per condividere un'esperienza, per una Pasquetta all'insegna dell'efficienza luminosa!

Il costo del laboratorio è di € 7,00 a bambino. Iscrizioni tramite form online su www.immaginarioscientifico.it

Per tutta la giornata del 22 aprile poi, dalle 10.00 alle 18.00, il museo sarà aperto al pubblico (mentre sarà chiuso domenica 21 aprile) con la possibilità di esplorare e sperimentare con gli apparati interattivi, dal Tornado di fuoco all'Abisso gravitazionale, dalla Pedana girevole agli Anelli di fumo. Inoltre, in occasione della Giornata Mondiale della Terrra, sarà possibile vedere la multivisione “Il Terzo Pianeta”, che offre una panoramica di oceani, deserti, nuvole, zone urbane, fiumi e montagne della Terra. La multivisione rappresenta un invito a guardare le cose “da lontano”, per riflettere sui temi legati all’ambiente e alle forze che plasmano il nostro pianeta. Non può mancare una visita al planetario, ogni ora dalle 15.00, per ammirare le stelle, i pianeti e le costellazioni visibili nel cielo delle nostre zone in questo periodo dell'anno.

Il museo sarà aperto anche giovedì 25 aprile, dalle 10.00 alle 18.00.

Per informazioni: 0434 542455, www.immaginarioscientifico.it