Passeggiata botanica a Cividale

L’iniziativa Cividale, scrigno naturalistico si propone di far immergere i partecipanti nella ricchissima e variegata vegetazione di Cividale del Friuli. L’agrotecnico naturalista Gianpaolo Bragagnini guiderà questa passeggiata mattutina di due ore offrendo la sua esperienza e conoscenza sulla florida biodiversità della città ducale. Un percorso di circa 3 chilometri che si snoda lungo le mura di Cividale, caratterizzate dalla presenza di interessanti specie di piante, attraverso il Brolo, orto con frutteto coltivato un tempo dalle suore di clausura, dentro il Parco Urbano con le sue erbe aromatiche, fino al greto del fiume Natisone e alla variegata vegetazione della forra.



“Oltre che dal punto di vista storico-artistico, la nostra città ricopre un’importanza notevole anche da quello naturalistico - dichiara la Vicesindaco Daniela Bernardi che conclude - queste iniziative sono particolarmente gradite proprio perché aiutano a scoprire altre ricchezze della nostra Cividale”.



Una camminata adatta davvero a tutti, alla quale si può partecipare prenotandosi gratuitamente all’InformaCittà di Cividale del Friuli in Piazza Paolo Diacono, anche luogo di ritrovo per l’escursione, chiamando il numero 0432 710460 o scrivendo una mail a informacitta@cividale.net.

L’evento si inserisce tra le manifestazioni collaterali del Mittelfest Festival 2019.