Pedibus, premiati gli studenti di Udine

Anche quest’anno, come da tradizione, il sindaco Pietro Fontanini e l’assessore Elisa Asia Battaglia si sono recati presso le scuole primarie e dell’infanzia che aderiscono al progetto “Pedibus” per consegnare l’“Attestato di partecipazione” ai bambini e i loro accompagnatori (genitori, nonni e volontari) e ringraziare le insegnanti referenti che vi hanno collaborato. Il servizio di Pedibus consiste in un gruppo di bambini e adulti che al mattino li accompagnano a scuola a piedi: come un vero autobus di linea, parte da un capolinea, segue un percorso convalidato dalla Polizia Locale e raccoglie i passeggeri alle eventuali fermate predisposte lungo il percorso rispettando l’orario prefissato e raggiunge la sede della scuola. Adulti e bambini indossano i giubbini o le pettorine ad alta visibilità (o i poncho in caso di pioggia) rendendo il corteo colorato e ben visibile.



La realizzazione del Pedibus è resa possibile dagli adulti che danno la loro disponibilità ad accompagnare i bambini.

Raggiungere la scuola a piedi in sicurezza consente ai bambini di stringere nuove amicizie, di fare movimento, di sviluppare la capacità di orientarsi, di conoscere il proprio ambiente, di aumentare l’attenzione per evitare i rischi che il pedone può incontrare lungo la strada, di sviluppare la sensibilità ecologica e contribuisce a ridurre il numero di auto in sosta presso le scuole al mattino.

Inoltre, andare a scuola a piedi è una pratica sostenuta e raccomandata dai pediatri per combattere il soprappeso e l’obesità.



Nell’edizione 2018-2019 hanno partecipato al Pedibus otto scuole (primarie e infanzia): Alberti, Carducci, Fruch, Friz, Forte, Negri, Girardini, Zorutti, con 250 bambini e 70 accompagnatori. Sono state utilizzate 13 linee.



In via sperimentale quest’anno a maggio si è aggiunta la scuola Divisione Alpina Julia con una quarantina di bambini iscritti e 18 genitori che hanno dato la loro disponibilità come accompagnatori.



Nella nostra città il progetto Pedibus ha preso avvio presso le scuole primarie Friz, Girardini e Maria Forte (infanzia) alle quali nel corso degli anni si sono aggiunte altre scuole. Da quest’anno scolastico (2018-19) il 6° Istituto Comprensivo è capofila del progetto Pedibus per tutti gli Istituti Comprensivi di Udine, sempre con la collaborazione del Comune di Udine che sostiene il progetto attraverso l’erogazione di un contributo e una collaborazione continua anche con l’aiuto della Polizia Municipale per la messa in sicurezza dei percorsi.



Indispensabile per la riuscita e divulgazione del Pedibus è la partecipazione diretta al progetto dei genitori e di altre figure di volontari (come nonni, parenti, ecc.) che tra loro si attivano e si organizzano nell’accompagnamento preparando e seguendo un calendario che consente la turnazione dell’impegno. Nelle scuole del IV° Istituto Comprensivo il servizio di Pedibus è gestito dall’Associazione Genitori In Onda costituita da genitori e volontari.